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日央行前理事料月底洽調整YCC政策

【明報專訊】美國國債孳息率高企，促使交易員押注日本央行將盡早改變超級寬鬆政策，令日本國債沽壓沉重。日本央行已增加買債，以緩減債息升勢，但日本長期國債孳息率仍升至10年高位。日本央行前理事、Mizuho Research & Technologies現任執行經濟學家門間一夫向彭博社稱，日本央行委員在本月底的議息會議，可能會討論是否需要調整前瞻指引，以及孳息率曲線控制（YCC）政策。他指出，由於日本10年期國債孳息率已升至0.8厘的10年高位，雖未達到1厘的上限，但如果未來上行的壓力增加，央行將討論當前的孳息率上限是否合理。

買債操作或由1厘水平上調

日本央行在7月的會議，將日本10年期國債孳息率上限，由0.5厘上調至1厘，以應對通脹上行的風險。門間一夫表示，由於近期債息上升，日圓貶值，加上通脹率持續高於預期，日本央行可能再次採取類似行動，不過這並非他的基本預測。他預期負利率和YCC不會在10月結束，因通脹目標尚未實現，不過日本長期國債孳息率政策的調整，仍存在一定的自由度。門間一夫預期，日本央行可能將每天的固定利率買債操作，由1厘水平上調，又或將日本10年期國債孳息率的目標，由0水平附近，上調至0.25厘。他又預期，日本央行有可能調整前瞻指引，刪除「在必要時將毫不猶豫採取額外寬鬆措施」的承諾。他表示，若明年3月薪酬談判顯示薪酬增長持續強勁，日本央行可能結束負利率。

（彭博社）

[國際金融]