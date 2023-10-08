moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

K Cash申上市 盛匯商舖李根興為股東

【明報專訊】透過金融科技專門提供無抵押貸款的財務公司K Cash交表部署上市，其擬將集資所得加大投資金融科技及擴大貸款。內地的火鍋和燒烤品供應商鍋圈已通過上市聆訊，並自去年起賺錢，當中除兩名創始人楊明超及孟先進為大股東之外，內地百貨超市物美商業老闆張文中旗下物美科技、分眾傳媒創始人江南春及茅台酒廠（集團）旗下茅台基金，亦分別持股2.2%、0.98%及0.43%。

K Cash的初步招股文件顯示，該公司為李常盛家族創辦，他的兒子盛匯商舖創辦人李根興亦為股東之一。該公司表示，隨着經濟復蘇，應收貸款由2022年底的10.18億元，增至今年5月底及8月底時的10.56億元及11.06億元，到去年底及今年5月底的減值撥備則分別為1.05億及1.08億元。現時無抵押業主貸款及私人貸款分別佔2023年5月底止收入66.5%及28.7%；整體業務年化利率差距為27.9%，較此前3年度平均逾30%為低。其預期今年底盈利下跌，此前截至2022年底及今年5月底其稅後溢利分別為6786.5萬元及2287.5萬元。

鍋圈去年起轉賺2.3億人幣

至於鍋圈，截至4月底已有9844間門店。其自2022年底起扭虧並賺近2.3億元人民幣，到今年4月底亦賺1.1億元人民幣。毛利率則按年遞增，到今年4月底已達21.1%。其上市集資所得，擬用於增強供應鏈能力、開設自營店及建設產品研發中心。

明報記者