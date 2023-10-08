K Cash申上市 盛匯商舖李根興為股東

K Cash的初步招股文件顯示，該公司為李常盛家族創辦，他的兒子盛匯商舖創辦人李根興亦為股東之一。該公司表示，隨着經濟復蘇，應收貸款由2022年底的10.18億元，增至今年5月底及8月底時的10.56億元及11.06億元，到去年底及今年5月底的減值撥備則分別為1.05億及1.08億元。現時無抵押業主貸款及私人貸款分別佔2023年5月底止收入66.5%及28.7%；整體業務年化利率差距為27.9%，較此前3年度平均逾30%為低。其預期今年底盈利下跌，此前截至2022年底及今年5月底其稅後溢利分別為6786.5萬元及2287.5萬元。

鍋圈去年起轉賺2.3億人幣

至於鍋圈，截至4月底已有9844間門店。其自2022年底起扭虧並賺近2.3億元人民幣，到今年4月底亦賺1.1億元人民幣。毛利率則按年遞增，到今年4月底已達21.1%。其上市集資所得，擬用於增強供應鏈能力、開設自營店及建設產品研發中心。

明報記者