薛偉傑：港企伙台企合研咖啡拉花機 定價約50萬

歌華國際有限公司（GOA International Limited）董事長陳英傑表示，該公司和台資的合眾專訊系統及顧問（香港）有限公司合作研發出一部咖啡拉花機，大約1分鐘50秒，就可以自動冲出一杯咖啡，兼且完成拉花。

可無限輸入拉花圖案

除了沒有人類的疲勞問題之外，這款咖啡拉花機的另一大優勢，是可以不斷輸入新的拉花圖案，沒有數目限制。不過，因為剛剛研發完成，該公司早前作公開示範時，只輸入了4個拉花圖案。

定價方面，每部大約是50萬元，具體售價視乎購買數量而定。陳英傑表示，因為這款咖啡拉花機包括了兩支工業機械臂和一部瑞士品牌的咖啡機，以及個人電腦等，所以成本較高。

他又指出，這款咖啡拉花機的體積不小，一般本地茶餐廳的水吧未必能夠放得入，可能令本地飲食業者有些猶豫。不過，現時亦有兩個本地飲食業集團與該公司商討租用事宜。

另外，該公司亦計劃，以一些高級會所為主要銷售對象。當然，若將來有機會，亦希望出口到外國。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]