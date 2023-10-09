奧博資本高瓴系GIC 由活躍做基投變冷淡

【明報專訊】統計過往4年新股市場，2020至2021年基石投資者的名單中有若干外資名字老是常出現。例如奧博資本（OrbiMed）、富達系等；新加坡政府投資公司（GIC）亦很捧場，集資額逾10億元、設有基石投資者的新股（下文簡稱為相關新股）中，至少兩成有其身影，但始終不及「海歸派」資本踴躍，例如2020年內逾相關新股中，便有四成見高瓴系撐場做基投，可惜到2022年淡市，相關比例急跌至不足一成，反映近兩年外資的退潮。
2020至2021年間為醫藥生物股上市的高峰期，吸引不少外資參與做基投，奧博資本即為其一。在紐約起家、專注在醫療健康股的奧博資本，於2020年至少為11隻相關新股做基石投資者，即佔當年相關新股總體約25.6%，2021年則至少9隻或20.9%，然而在2022年至今年首3季，集資逾10億元並有基石投資者的的生物醫藥股僅得一隻，奧博資本亦未有參與其中。
GIC、淡馬錫等由新加坡政府控制的資金，在2020年合共至少為11隻相關新股做基投，2021年則跌至9隻，比例與奧博資本相若。不過，新加坡政府的投資範疇較闊，除了京東健康（6618）、兆科眼科（6622）外，還有農夫山泉（9633）、快手（1024）、京東物流（2618）等，對比近兩年，則鮮見於重磅新股坐鎮。
「海歸派」有高瓴資本、雪湖資本、博裕資本、紅杉資本、安瀾資本等做代表。最踴躍的高瓴系，於2020年有份做基投的至少有18隻，即41.9%，但到2022年只為一隻相關新股做基投，即佔總體不足一成。