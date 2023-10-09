以巴戰事衝擊未明 北水回歸料撐港股

港股美國上市預託證券（ADR）上周五隨美股普遍向好，折合相等於恒指升156點，見17,642點。紐約期油收報每桶82.81美元，升0.61%，布倫特期油收報每桶84.43美元，升0.43%

美本周通脹數據左右後市

恒豐證券資產管理部總裁連敬涵表示，以巴爆發大規模戰事短期內料刺激油價上升，紐約期油本周初不排除重回90美元或以上的水平，但會否進一步推高通脹則要視乎戰事涉及的規模和維持時間，包括會否進一步擴大至其他國家參與。他認為，大部分中東衝突發生後，影響體現在石油價格、美元上升，以致人民幣貶值等方面，港股未必會出現大跌情况。他續指，目前油股股價已調整一段時間，儘管油價隨局勢風險上升，但股價短期內未必創新高。

對於內地黃金周長假期結束，北水回歸或支持港股，連敬涵表示，長假期間內地消費、旅遊等方面表現相當理想，料A股有所反彈，對港股有一定幫助。他指，北水回歸助刺激港股周初的交投，但預期北水流入有限，因仍有待觀察本周公布的美國通脹數據。

他預計，恒指短線目標重上約17,800點（20天線），破位再上則上望18,300點至18,400點（50天線）。