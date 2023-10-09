瑞銀李智穎：中資五板塊看好 防守增長兼備

【明報專訊】港股上周初跟着外圍股市向下，恒指周三最低報17,094點，屬今年以來低位，即使周四周五反彈，全周仍然下跌323點或1.82%，本周市場觀望內地在長假期後公布的經濟數據及政策方向，今期封面故事專訪瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎分析最新形勢。李智穎認為，恒指市盈率現已跌至近9倍，已反映很多壞消息，若內地房地產市場能夠回穩，可望穩定市場信心，目前該行在中國股市採用「槓鈴策略」（Barbell Strategy），一方面持有中資電訊等防守股，另一方面亦持有中資消費、科網、電動車及醫療等增長股。
「2023瑞銀創新科技行業CEO高峰會」本周在本港舉行前夕，瑞銀財富管理李智穎上周四接受《Money Monday》專訪，除了分析中國科技最新亮點外，亦因應記者的提問談及該行對中國股市的最新看法，值得讀者重視。
由於內地上周仍處於長達8日的中秋國慶長假期，港股上周二假期復市後，表現主要由外圍、特別是美國10年期國債孳息率走勢主導，該被視為全球資產定價指標的利率上周曾延續近月升勢，最高報4.8852厘，屬2007年7月以來高位，恒指上周三亦跌至今年以來低位17,094點。不過，李智穎強調，對於港股來說，最重要的因素是內地經濟前景，她認為恒指市盈率現已跌至近9倍（見圖1），已反映很多負面消息。
李智穎表示：「其實恒指成分股盈利預測在9月被大幅下調，原因是內地7、8月經濟數據不理想，故市場看淡第三季業績。目前我們期望內地經濟增長在第四季會改善，即使暫時或未見底，應該亦已很接近底部，其中一個關鍵因素是要看房地產市場何時穩步回升，背景是我們見到政府近月已推出很多穩定樓市政策，除了不少二線城市，一線城市廣州亦已放寬限購，第四季要看看地產銷售會否因此慢慢回升，從而拉動消費，這便可穩定投資者的信心」。
在目前港股不明朗因素仍然較多的情况下，李智穎透露，該行在中國股市採用「槓鈴策略」，一方面持有中資電訊等防守股，另一方面亦持有中資消費、科網等增長股：「根據槓鈴策略，我們一方面會持有比較保守、穩陣的股票，希望穩住下行風險（downside protection）；另一方面，我們期望隨着內地房地產市場好轉，令消費、科網等增長股可以向好」。
李智穎舉例說，即使內地7、8月零售銷售增長遜市場預期，但近日某家國際體育用品公司公布最新業績顯示，集團上季在內地銷售理想，這不單令它股價上升，亦帶動在本港上市、它的內地分銷商股價逆市向好，可見即使整體市况偏弱，個別股票仍有投資機會。
向前望的話，李智穎認為，首先要看本月稍後時間公布的內地上月經濟數據，當中，零售銷售增長會否回升及地產銷售跌幅會否收窄屬關鍵，跟着便要看11月11日的「雙十一節」互聯網銷售的表現。
雖然傳統金融理論指低息環境有利股市，但在今年以來美國加息及中國減息（見圖2）背景下，恒指及滬深300指數期內表現仍遠遠跑輸美股標指（見圖3），相信令不少中國股票投資者感到失望。李智穎分析，標指升勢集中在7隻受惠人工智能發展的科技股（見表），她作為ChatGPT付費用戶亦看好該新興科技的前景：「ChatGPT僅僅需要5日便獲100萬用戶下載，上客量之快在眾多熱門應用程式（Apps）中稱冠，而且現時亦有不少用戶願意付費。目前很多人會把ChatGPT所採用的大語言模型（Large Language Model，LLM，是一種人工智能模式，旨在理解和生成人類語言）與元宇宙（Metaverse）比較，我覺得最大分別是大語言模型可以應用於日常生活及工作，因此很多人願意付錢以使用該服務，而元宇宙卻非如此」。
在今年3月30日見報的《明報》「名人樓市論壇」欄目，立法會議員謝偉俊表示，隨着ChatGPT等人工智能愈來愈普及，可能會令本港部分律師行結業：「由於科技的發達及進步，人工智能普及後，我們平日律師樓做兩、三日的研究，人工智能可能5分鐘便搞掂，這可以節省很多人力需求，這是威脅整個行業的」。李智穎則指出，由於ChatGPT的確可以幫助她的日常工作，例如可以就某些專門的問題迅速提供答案，故她亦願意就此每月付費，而既然有不少人認為ChatGPT將可改變或取代某些工種，從中可見該人工智能應用程式的巨大潛力。
微軟（美：MSFT）於7月曾經公布，即將推出的Office人工智能助手Microsoft 365 Copilot的每名用戶月費為30美元。李智穎估計，Microsoft 365 Copilot與ChatGPT一樣採用大語言模型，而且具備目前ChatGPT缺乏、將語音即時轉化為文字等功能，相信推出後會受歡迎，推動人工智能在全球廣泛被應用。李智穎表示：「如果它可以吸納到海量收費用戶，而這些用戶使用後對它形成依賴，之後每月付款，便意味着人工智能被廣泛應用，即所謂的『落到地』」。她續說，今年以來美國科技股中以晶片股最受惠於人工智能熱潮，相信下一階段的焦點便是軟件股。
不過，李智穎亦指出，隨着美國聯儲局大幅加息所帶來不利影響浮現，該7隻科技股以及標指上月開始亦已轉弱，料美股本季將會繼續面對挑戰及考驗。
李智穎表示：「首先，即使標普500指數由500隻成分股組成，但年初至今標指升勢集中在該7隻科技股，換言之，剩餘的493隻標指成分股表現相對一般；第二，美國科技股作為一個增長板塊，應該需要投資很多資金研發，但在目前美國息率高達5厘多的情况下，投資回報未必能夠高於借貸成本，這或會令科技股在做新一輪研發投資時卻步，這亦可以解釋何以該板塊在9月以來股價亦已出現調整」。
至於中國科技最新亮點，李智穎認為亦是人工智能，某隻中資科網龍頭股早於今年首季亦推出相關業務，股價至今跑贏同業，而另一科網龍頭股近日亦已推出類似產品。她續說，中資科網龍頭股的人工智能業務商業模式與ChatGPT不同，暫時服務的客戶主要是企業而非個人，可以被視為企業解決方案（enterprise solution），幫助企業分析其客戶消費習慣、促成更多生意，過程中亦可吸引企業使用其雲計算服務。
李智穎認為，中資科網龍頭股目前普遍持有淨現金，不需要借貸亦可以增加投資人工智能業務，而且內地目前處於低息環境，加上人工智能行業獲國策支持，故即使有關公司日後需要就此借貸，估計資金成本亦不高，這是對比美國同業的相對優勢。
至於中資科網龍頭股今年以來股價表現普遍並不理想，李智穎分析，主要是受到內地宏觀經濟及地緣政治影響，而她認為，假如內地第四季房地產銷售回升，從而拉動消費，可望穩定投資者對中國股票的信心，屆時中資科網龍頭股亦會受惠。
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