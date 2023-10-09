電池跌價急 睇好中資電動車股

李智穎指出，中國電動車銷量今年以來延續近年高速增長趨勢，按年增長逾30%，而且在碳達峰及碳中和的目標下，國策亦繼續支持電動車的發展，料電動車在整體汽車市場佔有率將與日俱升，帶動電動車銷量向好；加上中國電動車亦已具備全球競爭力，近年出口數量大幅增加，料此趨勢仍會持續，故該板塊存在很多投資機會。

今年以來，電動車生產商比亞迪（1211）、小鵬汽車（9868）及理想汽車（2015）股價逆市向好，大幅跑贏在A股上市的電動車電池龍頭股寧德時代（深：300750），李智穎不評論個股，但指近月內地電動車電池價格明顯下跌，不利電池股，卻有利電動車的電池採購成本下降。

內地電池競爭加劇 現減價戰

李智穎表示：「內地眾多行業向來也面對激烈競爭，例如某一大牌子的鋰電池過去毛利率十分理想，其他商家留意到此生意這麼好賺於是便加入競爭，這些新入場的鋰電池企業要與該龍頭企業競爭，產品價格一定要夠低，所以出現了價格戰。過去我們假設每枚電池可以賺較多錢，現時賺錢少了，該鋰電池龍頭股盈利及估值亦要下調」。

歐盟高級官員上月中宣布將對中國電動汽車補貼展開調查，而美國汽車工人聯合會（UAW）在密歇根州發動罷工規模愈鬧愈大之際，美國汽車巨頭福特（美：F）前周宣布，暫停與寧德時代合資在密歇根州投資35億美元的電池廠建設計劃，令人擔心中國電動車及電池企業在歐洲及美國拓展計劃受挫。

中國電動車物有所值 出口歐不存補貼

李智穎則認為，中國電動車在歐盟國家的銷售，不存在補貼的情况：「首先，與中國某間電動車公司現在泰國市場佔有率已排名前列不同，目前中國電動車只是剛開始探索歐洲的市場，佔有率相對不高。第二，現時中國電動車在歐盟市場主攻高端市場，原因是在電池技術上有優勢，故每次充電後可行車里程（mileage）較當地電動車品牌高，故此售價亦較高，這便證明中國電動車在當地非以低價競爭，而是以物有所值（value for money）去提升競爭力」。

根據李智穎的分析，中國電動車企業與歐洲同業比較成本較低、競爭力較高，原因是具備完整的產業鏈，並非靠政府補貼所致：「根據瑞銀投資銀行的分析，中國與歐洲電動車比較，最大優勢是成本，中國電動車成本低歐洲同業很多，當中，最重要是中國電動車鋰電池成本很低，亦已控制全球頗高比例的鋰礦資源」。

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