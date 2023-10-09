中資醫療股 較看好CXO

不過，隨着聯儲局過去逾兩年先後停止QE、縮表及加息，變相大幅收緊全球流動性，不少兩、三年上市的中資科網股及醫療股股價已較招股價大跌八、九成。

李智穎指出，當年不少上市的中資醫療股均屬沒有收入及盈利，賣點是正研發一隻或多隻創新藥，若日後研發成功，並取得中國及美國監管當局同意在當地銷售，便可望有很好的前景。

她分析，內地政策近年出現明顯變化，將帶量採購政策由仿製藥延伸至創新藥，結果是中資醫療股成功研發出程序性細胞死亡蛋白1（PD-1）等創新藥後，不足一、兩年便要大幅減價才可以向內地醫院出售，這是2020年第二季至2021年上半年相關股份熱炒時所沒有計及的不利因素。

向前望的話，在中資醫療股中，李智穎現時比較看好研究、開發及生產合同企業（Contract X Organization，CXO，或稱為醫藥外包），其商業模式是接獲其他醫藥公司的訂單後，為它們進行新藥研究、開發和生產工作。

李智穎表示：「這類公司過去兩年股價亦有明顯調整，原因是它們的客戶屬歐美大藥廠，市場擔心地緣政治會影響他們的生意，但其實它們的盈利期內仍錄得增長，未來料會繼續進行很多新藥研究、開發及生產，目前估值亦吸引」。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]