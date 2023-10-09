moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

無人零售商友寶 未擺脫虧損

【明報專訊】筆者總對「無人商店」感到疑惑，無人的商店，生意怎支持下去？說笑而已，無人商店的「無人」是指沒有店員，所謂「無人零售行業」，其實是以我們日常生活經常接觸的自動售貨機佔有絕對主導地位。內地最大自動售貨機經營商友寶在線上月底通過港交所上市聆訊，或快將在港招股，集團自2020以來仍未能獲利，預計今年全年仍將錄得虧損，但有信心2025年能扭虧為盈。

撰文 旻晞

友寶曾於去年5月及12月遞表來港上市，未竟全功，至今年8月遞表終於上月底過會，聯席保薦人為中信建投國際及華泰國際。其實友寶亦曾於2016年在內地新三板掛牌，直至2019年3月退市。

內地自動售貨機一哥 具發展空間

公司成立於2011年，主要業務是於內地經營自動售貨機。以去年商品總額計，佔市場份額7.6%，排名第二位是農夫山泉（9633），市佔率為3.5%。截至今年6月底，友寶於內地網絡擁有61,888個自動售貨友寶點位，遍佈157個城市及28個省級行政區，理所當然主要集中於一線城市及新一線城市，兩者佔友寶點位總數的65%。

不過對於日本自動售貨機的密度及滲透率，香港人印象應相對深刻，若追上日本市場的模式，內地市場應仍有很大發展空間。事實上，截至2022年底，內地僅8.8%的潛在可用地點設有自動售貨機，研究報告估計截至2027年自動售貨機的線下場地滲透率預計升至15.6%，尤其是目前大量潛在銷售點類別，如公共服務場所及餐廳都呈現巨大市場潛力。因此，報告預期內地自動售貨機零售市場的總收益預期將快速增長，2022年至2027年的複合年增長率為20.7%。

上文提及的無人商店，早幾年於內地亦曾出現一股熱潮，但自2018年初起，市場始終無法吸引穩定的消費者流量而逐漸縮減。反之，與其他無人零售市場的趨勢相反，線下快消品市場及自動售貨機零售市場的總銷售額保持增長。事實上，內地無人零售市場一直仍是以自動售貨機為主導，過去5年佔整體無人零售市場總銷售額比率一直保持至少在93%以上。

一部自動售貨機，機身本身亦是一個絕佳的廣告展示位置。故不難理解，友寶收入來源除經營自動售貨機，廣告亦是其收入來源之一，2020年廣告收益一度佔集團收入逾一成，但至今年上半年收入佔比已回落至僅4.5%。廣告收入佔比下跌，主要仍是新冠疫情的影響，尤其是2022年，集團廣告收益便急跌兩成，成為拖累去年收入下跌的主因。

此外，集團亦有銷售及租賃自動售貨機。歸納「其他」項目的收入，是在內地提供移動設備分銷服務、迷你KTV（卡拉OK）服務及迷你KTV銷售及租賃等營運系統支援。有關收入不可小覷，2021年收入佔比曾高達16%，即使至今年上半年其收入佔比亦有7%，較同期廣告收益佔比更高。

收入波動 受疫情經濟放緩影響

從附圖看，近年友寶收入比較波動，尤其2022收入倒退逾半成；主因有如上述受新冠疫情，以致內地經濟增長放緩影響；但更值得關注是近年不論收入是增或退，友寶始終未能擺脫虧損的命運，2020年至今年上半年，累計虧損已合共18億元人民幣。虧損主要源自經營成本始終未能有效降低，這相當部分來自物流及運輸開支、網絡擴張及優化的機器折舊等等因素。公司指，為更好管理成本及開支，已採取多項措施，包括利用其數據驅動存貨及運營管理系統以降低商品採購成本，並利用共享及進一步數碼化及自動化其營運以減少經營開支。即使如此，集團在臨時招股文件預計今年仍將錄得虧損，但預計2025年能扭虧為盈。

連年虧損，雖則經營活動所得現金大體保持淨流入，但上市前融資仍是不可或缺。這包括2019年8月完成的16億元人民幣融資，當中便引入螞蟻集團，當時公司估值已屆72億元人民幣。而其他投資者還包括凱雷投資、北極光創投、雲峰基金等。留意是友寶是採用「同股不同權」結構，創辦人王濱及一致行動人士陳昆嶸持股21.07%，卻擁有53.57%投票權；而螞蟻集團旗下上海雲鑫為第二大股東，持股16.68%及持投票權9.81%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[新股巡禮]