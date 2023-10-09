無人零售商友寶 未擺脫虧損

撰文 旻晞

友寶曾於去年5月及12月遞表來港上市，未竟全功，至今年8月遞表終於上月底過會，聯席保薦人為中信建投國際及華泰國際。其實友寶亦曾於2016年在內地新三板掛牌，直至2019年3月退市。

內地自動售貨機一哥 具發展空間

公司成立於2011年，主要業務是於內地經營自動售貨機。以去年商品總額計，佔市場份額7.6%，排名第二位是農夫山泉（9633），市佔率為3.5%。截至今年6月底，友寶於內地網絡擁有61,888個自動售貨友寶點位，遍佈157個城市及28個省級行政區，理所當然主要集中於一線城市及新一線城市，兩者佔友寶點位總數的65%。

不過對於日本自動售貨機的密度及滲透率，香港人印象應相對深刻，若追上日本市場的模式，內地市場應仍有很大發展空間。事實上，截至2022年底，內地僅8.8%的潛在可用地點設有自動售貨機，研究報告估計截至2027年自動售貨機的線下場地滲透率預計升至15.6%，尤其是目前大量潛在銷售點類別，如公共服務場所及餐廳都呈現巨大市場潛力。因此，報告預期內地自動售貨機零售市場的總收益預期將快速增長，2022年至2027年的複合年增長率為20.7%。

上文提及的無人商店，早幾年於內地亦曾出現一股熱潮，但自2018年初起，市場始終無法吸引穩定的消費者流量而逐漸縮減。反之，與其他無人零售市場的趨勢相反，線下快消品市場及自動售貨機零售市場的總銷售額保持增長。事實上，內地無人零售市場一直仍是以自動售貨機為主導，過去5年佔整體無人零售市場總銷售額比率一直保持至少在93%以上。

一部自動售貨機，機身本身亦是一個絕佳的廣告展示位置。故不難理解，友寶收入來源除經營自動售貨機，廣告亦是其收入來源之一，2020年廣告收益一度佔集團收入逾一成，但至今年上半年收入佔比已回落至僅4.5%。廣告收入佔比下跌，主要仍是新冠疫情的影響，尤其是2022年，集團廣告收益便急跌兩成，成為拖累去年收入下跌的主因。

此外，集團亦有銷售及租賃自動售貨機。歸納「其他」項目的收入，是在內地提供移動設備分銷服務、迷你KTV（卡拉OK）服務及迷你KTV銷售及租賃等營運系統支援。有關收入不可小覷，2021年收入佔比曾高達16%，即使至今年上半年其收入佔比亦有7%，較同期廣告收益佔比更高。

收入波動 受疫情經濟放緩影響

從附圖看，近年友寶收入比較波動，尤其2022收入倒退逾半成；主因有如上述受新冠疫情，以致內地經濟增長放緩影響；但更值得關注是近年不論收入是增或退，友寶始終未能擺脫虧損的命運，2020年至今年上半年，累計虧損已合共18億元人民幣。虧損主要源自經營成本始終未能有效降低，這相當部分來自物流及運輸開支、網絡擴張及優化的機器折舊等等因素。公司指，為更好管理成本及開支，已採取多項措施，包括利用其數據驅動存貨及運營管理系統以降低商品採購成本，並利用共享及進一步數碼化及自動化其營運以減少經營開支。即使如此，集團在臨時招股文件預計今年仍將錄得虧損，但預計2025年能扭虧為盈。

連年虧損，雖則經營活動所得現金大體保持淨流入，但上市前融資仍是不可或缺。這包括2019年8月完成的16億元人民幣融資，當中便引入螞蟻集團，當時公司估值已屆72億元人民幣。而其他投資者還包括凱雷投資、北極光創投、雲峰基金等。留意是友寶是採用「同股不同權」結構，創辦人王濱及一致行動人士陳昆嶸持股21.07%，卻擁有53.57%投票權；而螞蟻集團旗下上海雲鑫為第二大股東，持股16.68%及持投票權9.81%。

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