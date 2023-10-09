碧桂園傳再有境外債未付利息

報道引述接近碧桂園人士確認，目前該隻債券仍在支付寬限期內。截至目前，碧桂園未對境外債券的處理作出任何公開回應。

另碧桂園在官方微信公布，截至今年9月底已累計交付房屋共約42萬套，累計交付面積約5112萬平方米。上述項目部分屬提前交付。

恒大汽車引紐頓39億戰投存變數

至於另一焦點中國恒大（3333）系繼債務重組遇挫，恒大汽車（0708）引入中東戰略投資者紐頓集團的39億元交易亦添上懸念。恒大汽車昨披露，因公司自9月28日停牌，連同近期中國恒大一系列的變化具重大不確定性 ，進而對股份認購協議及擬議交易帶來重大不確定性。據股份認購協議，由於中國恒大債務重組完成及其他一系列前提條件是十分重要的交割先決條件，故紐頓暫停履行協議中的相關義務，包括暫停向恒大汽車支付第二筆及第三筆資金。此前，恒大曾自爆紐頓提供的首筆6億元資金已於8月21日到帳。

紐頓希望恒汽明確回覆，包括股份認購協議中涉及的恒大債務重組方案需要進行重新調整，並有計劃推出新的重組方案；以及恒大、恒汽、債權人及相關方有意願在新的重組方案明確的前提下，對擬議交易方案所需的調整進行重新談判。恒大汽車指，已於10月5日回覆紐頓表示有意願與其針對擬議交易的方案所需的調整進行重新談判。公司目前不存在需要公布的其他內幕消息，故申請自今日起復牌。