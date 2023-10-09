李澄幸：綠債以外 美國債收益率4.8厘可考慮

如果不怕麻煩，可去不同的銀行開立新戶口或調動新資金，但其實定存利率也沒有想像中的高，而綠色債券可以鎖定高息3年，但又有認購的限額，希望尋求類似的工具，有什麼建議嗎？

筆者回覆：

定期存款繼續是熱門的話題，不過即使利率再高，一般最長只可以做一年期，未能鎖定高息較長的時間，一年後又要面對再投資的煩惱。相反，有些工具則不一樣，以新一批的綠色債券為例，3年期，保底息達4.75厘，市場反應一如預期般熱烈，除了息率吸引外，相信股票市場不明朗令資金無地方安放也是因素之一。另外，美國有望暫停加息，如果開始掉頭減息，相信對綠色債券的價格也會有正面的影響。總之，綠債的確是回報不錯又安全的選擇，最大缺點就是認購有限制。當然，綠色債券設有二手市場，有興趣的朋友可於之後再買入，執筆時未知二手市場的價格，有興趣的朋友不妨繼續留意。不過，如果願意在市場上尋找投資機會的話，仍然有不少其他選擇可以考慮。

入場門檻或低至1000美元

美國國債是其中一個選擇，市場上的美國國債有不同的到期日供選擇，舉例某隻於2026年1月到期的美國中期國債，到期收益率約4.8厘。簡言之，如果投資者持有至到期（距今約兩年零3個月的時間），便能鎖定了每年約4.8厘的投資回報。美國國債的選擇很多，投資者可配合自己的資金使用需求挑選自己認為合適的年期。另外，現時有部分金融機構的美國國債入場門檻更低至1000美元，所以本金不多的投資者都可以考慮，相當具靈活性。如果想減少匯兌的成本，可以繼續考慮以港元計價的債券，雖說以港元計價的債券在市場上的數量少，但選擇還是有的。舉例某隻香港按揭證券有限公司的債券，於2024年12月到期，到期收益率約5厘，同樣是安全而又不錯的收息選擇，也可收鎖定高息超過一年，但入場資金門檻會稍高一點。另外，必須一提的是，債券價格及流通量的高低視乎市場的市况，以上只是通用的資訊供參考，有興趣的朋友於做出買入決定前宜諮詢相關的專業人士。

說完了產品的選擇，筆者希望回到理財規劃的本質，畢竟產品的選擇很多元化，也是日新月異。人生有不同的財富管理階段，籠統可分為累積階段及提領階段，債券收息為提領工具，特別是助退休人士獲取現金流，但長期的增值效果不足。如果正值壯年，通常有條件進取一點，至少可以做一些長遠部署，加上利率肯定會高高低低，鎖定了高息幾年後，如果又變回低息環境則又要面對再投資的煩惱，但挑選具增長潛力的股票或基金，又或者是合適的儲蓄保險，則有較大的概率可享受到複息增值，何女士可留意，作更均衡的資產配置。

CFP認可財務策劃師

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[李澄幸 理財信箱]