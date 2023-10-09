moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

袁國守：回想揸中移 財不入急門

【明報專訊】首次在《Money Monday》 執筆，看看大市找寫作靈感，惟港股表現乏善足陳，近期成交金額僅約800億元，上周五欠缺北水下更不足500億元，好像可談的不多。較肯定的是，目前恒指仍受制於年初至今形成的下降軌，一日未能重上兩萬大關前，難言走出谷底轉勢，故短期只好繼續緊隨國策，從受惠板塊中尋寶。例如新能源車板塊，長遠得益於節能減排國策大方向，行業龍頭比亞迪（1211）國內外電動車銷量都有望持續增長，值得吼實。

然而，大市始終未脫頹勢，即使撈貨，不宜急進，分段收集為上策。有見後市難測，加上第一次跟各位讀者會面，因此來一點回顧，談談自己的「初戀」。說的，當然非個人私生活，而是人生第一次買賣股票的經驗。筆者的「初戀」對象，是中資電訊龍頭中移動（0941），此股於97年10月23日上市，當年筆者剛踏入職場不久，銀行積蓄只有一萬數千，但一如許多「新鮮人」，憑一股勇氣近乎用盡所有「身家」認購中移動新股。

當增長股處上升軌 勿貿然估頂

結果？記憶中抽到兩手，以一手500股，招股價11.68元計算，當年奉獻了11,680元（未計使費）。惜中移動生不逢時，上市時遇上亞洲金融風暴，於98年一度跌穿招股價，但筆者當時胡裏胡塗揸貨近兩年，至99年見帳面賺了一倍即「急急腳」跟中移動「分手」。

往後當然後悔不已，因至千禧年初中移動一度飈至80元，較招股價累升5.8倍；上市10年後，即2007年更創歷史新高，曾見160元，升近12.7倍！汲取的教訓是，當一隻增長股處於上升軌時，不應貿然估頂，宜「順勢」而行，待出現「轉勢」信號，例如14天RSI升至逾70水平（超買），或估值（市盈率）偏高，才逐步獲利也未遲；簡言之，財不入急門。

股息率佳 65元值得「再續前緣」

今天的中移動雖已非當年的增長股，市場甚至視之為公用股，但勝在盈利增長穩定，股息率有近7厘，如斯「體質」健康的個股，買少見少，對筆者來說，現水位約65元值得「再續前緣」。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]