陳正犖：澳元後市留意通脹薪酬數據

技術走勢上，澳元兌美元一直處於保歷加通道下方，暗示出現看跌勢頭。然而美匯指數（DXY）上周已從超買區域回調，並可能在105.6的近期支持位附近整固。因此我們預計澳元兌美元近期或在0.6270至0.6460之間區間波動。同樣，新西蘭儲備銀行維持利率不變，並表示政策需要保持限制性，以確保通脹回到1%至3%的目標。然而，央行未有釋放信號將進一步加息，聲明沒有預期那麼鷹派。新西蘭元兌美元的技術信號屬於中性，近期或在0.5860至0.6050範圍內波動。

料兌美元在0.6270至0.6460區間波動

受到市場對利率長期處於高位的擔憂，美國10年期和30年期債息近期分別觸及16年高點4.88厘和5.00厘，反映所謂的期限溢價（投資者持有長期債券的額外補償需求）進一步上升。美國經濟增長一直保持強韌，但我們預計隨着能源價格上漲和美國人需重新開始償還學生貸款，料將減少可支配收入，消費或轉趨疲軟。近期債券收益率升勢造成的影響，亦相當於進一步收緊貨幣政策。如果債息進一步上升，甚至在相當長一段時間內維持在當前較高水平，將增加2024年經濟陷入更深、更長時間衰退的風險，美元中長線轉弱的基本因素不變。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[陳正犖 匯市前瞻]