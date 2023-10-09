袁國守：北水歸位 有望為港股定驚

以往黃金周期間，無論是內地或本港零售、旅遊以至濠賭股，每每輪流炒上，惜今非昔比，受制於A股和港股弱勢，大多只能跟隨大市在上周五來個較像樣的反彈。由於黃金周受惠股褪色，加上買賣兩閒，故上周市場焦點落在恒大（3333）身上。最反高潮的是，就算許家印被捕，恒大仍能在上周二復牌，且一度飈逾40%，有分析指主因「壞消息已盡出」。

不過，有能力從中「鱷口偷金」的高手，相信萬中無一。若自問只是凡夫俗子，身處當下飄忽市况，倒不如揸高息股抗震，四大內銀股股息率有約9厘，值得考慮。曾淵滄博士在今期《Money Monday》專欄解說，何以四大內銀受恒大危機的影響有限，不妨細閱。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]