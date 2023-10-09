moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

袁國守：北水歸位 有望為港股定驚

【明報專訊】內地中秋國慶長假期過去，A股和港股通今日（10月9日）重開，北水歸位，有望為港股定一定驚，穩住跌勢，上周五恒指已偷步炒高近300點。然而，無論北水還是本地散戶，面對當前淡市，短炒居多，預料後市維持有反彈無上升格局。况且，即使長假前不缺北水，港股成交金額亦只約700億至800億元，較易遭大戶舞高弄低，踏入第四季可能更波動，若短線賭單邊應嚴守止賺止蝕。

以往黃金周期間，無論是內地或本港零售、旅遊以至濠賭股，每每輪流炒上，惜今非昔比，受制於A股和港股弱勢，大多只能跟隨大市在上周五來個較像樣的反彈。由於黃金周受惠股褪色，加上買賣兩閒，故上周市場焦點落在恒大（3333）身上。最反高潮的是，就算許家印被捕，恒大仍能在上周二復牌，且一度飈逾40%，有分析指主因「壞消息已盡出」。

不過，有能力從中「鱷口偷金」的高手，相信萬中無一。若自問只是凡夫俗子，身處當下飄忽市况，倒不如揸高息股抗震，四大內銀股股息率有約9厘，值得考慮。曾淵滄博士在今期《Money Monday》專欄解說，何以四大內銀受恒大危機的影響有限，不妨細閱。

明報經濟投資理財副採訪主任

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 主編的話]