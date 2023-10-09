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摩根大通亞洲：外資淨賣出 日經沽10929

【明報專訊】日股上周曾錄得5連跌，日經平均指數創5月以來最低後周四出現反彈，其後於31,000點爭持，技術上回補了周二介乎約30,830點至31,157點的下跌裂口。

據QUICK FactSet數據顯示，部分海外資金第三季季結前傾向離場，截至9月22日及26日兩個星期，日股均錄得逾1萬億日圓海外資金淨流出。不過，首相岸田文雄近日呼籲企業提升退休基金投資表現，有分析估計，目前日本企業退休基金資產規模約80萬億日圓，當中日股投資佔比約10%，假設企業參照日本政府退休投資基金於日股投資佔比25%的做法，有望為日本股市注入新資金流。

如投資者部署日本股市，可留意與日經平均指數掛鈎的認股證。如計劃趁調整吸納，看好可參考日經購（10037），行使價35,000點，實際槓桿約13倍，明年3月8日到期；看淡可留意日經沽（10929），行使價30,000點，實際槓桿約8倍，同樣為明年3月8日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]