布少明：減賣地或是穩樓市信號

根據市場統計，9月份一手、二手交投合計3000多宗，若以現時的交投量推算，預計2023年全年整體物業註冊量6萬餘宗，料只比去年不足6萬宗略為改善。樓價方面，美聯樓價指數最新報146.71點，按周跌近0.7%，連跌7周；較4周前跌2%；本年迄今升幅已收窄至0.46%，近乎「蒸發」，可見樓市是笈笈可危。

在「負財富效應」下，難免影響市民消費意欲，所以港府在本月《施政報告》中務必使出救樓市「第2招」，即順應時勢盡快「撤辣」；同時，政府亦應在當中加入刺激股市措施，藉此「雙管齊下」，及早救樓市振經濟。

或許有人認為，政府減少賣地及「撤辣」的確可穩住樓市，但這同樣會令稅收大減，長遠而言豈非令港府財政不穩？非也。須知「撤辣」可激活樓市交投，盤活樓市換樓鏈，普羅大眾可按個人需要靈活套現，市民有錢在手自然願意消費，間接刺激各行各業，以致整體經濟表現。

倘樓市及經濟表現好轉，其實亦變相增加發展商投地的積極性，間接增加庫房收入。據資料顯示，近5個年度辣稅住宅及非住宅的稅收合共820億元，相比起同期地價收人5600億元，相當於辣稅稅收的7倍，刺激樓市交投氣氛的重要性可謂不言而喻。隨着本港多項大型基建「上馬」，進一步加劇政府財赤，所以透過調整樓股市場措施，藉此支持經濟及樓股市場，從而增加政府收入已事在必行。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]