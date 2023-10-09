馬泰陽：賣地進帳不穩影響庫房收入

發展局日前公布本財年第三季（10月至12月）賣地計劃，將推出1幅大嶼山住宅官地，提供110伙；另外，有1個東涌鐵路項目，提供1200伙；市區重建局兩個項目，分別位於土瓜灣及九龍城，共提供1450伙；連同私人發展/重建項目440伙，本季共可提供3200伙；至於本財年首3季共提供10,150伙，佔全年土地供應目標近八成。預料今年在私人住宅供應方面，政府有能力連續4年達標。

不過，今年賣地流標增加，反映在樓市下行的情况下，利淡消息充斥市場，加上息口高企，發展商亦會傾向採取謹慎投地策略，以降低投資風險，難免影響政府賣地收入。

賣地收益是政府主要財政收入來源之一，惟今年賣地收入或未能達標。政府在今個財政年度暫時售出兩幅住宅地，然而，在今年初《財政預算案》中，財政司長陳茂波預測2023/24年度賣地收入為850億元，惟至今的收入暫錄156億元，佔全年目標約18%，明顯落後目標；另外，在剛過去的2022/23年度的賣地收入，同樣未能達標，最終只有約699億元，佔全年目標1200億元約58%。

本港息口高企，樓市氣氛低迷，發展商投地的意欲亦受影響。筆者認為，政府應正視市民及同業聲音，在新《施政報告》，推出有利樓市的措施，為樓市減辣甚至撤辣，提振香港樓市，帶領樓市及經濟走出困境。

香港置業行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]