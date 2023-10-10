央行收水不利「利差交易」 港股短炒大減

上調印花稅打擊高頻交易

摩根士丹利的研究報告便顯示，券商坐盤交易及採用高頻交易策略的量化基金在港股成交佔比，已由2020年的6.5%減半至3.2%。大摩指香港加徵股票印花稅後，導致使用高頻交易策略的量化基金結束運作。餘下在港股市場參與的量化基金，主要使用低頻交易策略或指數增益策略。

研究機構Yardeni Research綜合聯儲局、歐洲央行、日本央行及中國人行等4大央行的資產負債表，顯示已由2022年初高峰時約32萬億美元，縮減至今年8月份時不足27萬億美元（見圖），累計減少5萬億美元。適逢加息周期，全球經濟增長受壓下，致全球流入股市的資金量大減，港股市場難免受到影響。美息在過去不足一年半的加息周期中累計上調5.25厘，在高息環境下，亦影響到對冲基金入市的成本大升，為其提供槓桿融資的主要經紀借貸較前審慎。

[港股外資動向系列二]