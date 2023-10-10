恒指開市兩小時升31點 連升3日 北水淨流入逾20億 主力掃美團中移動

明報記者

受颱風影響港股昨日上午休市，下午二時開市，恒指高開14點，最多升147點，高見17,633點。其後美股指數期貨跌幅擴大，拖累恒指曾倒跌38點，低見17,447，收市升31點，報17,517點，連升3個交易日，累升321點。國指升24點報5998點；科指升9點報3825點。北水回歸下，兩小時交易成交468億元，與上周四、周五全日市相若。

騰訊遭北水淨沽2億

港股通下的北水，淨流入20.43億元，為連續第5個交易日流入，累計吸資160.46億元。昨日北水主要力吸美團，淨吸入6.8億元；中移動亦獲北水淨買入1.63億元。但騰訊（0700）遭淨沽2億元。滬深股通下的南水，淨流出74.6億元人民幣，為連續第2個交易日流出，累計流出124.55億元人民幣。

以巴局勢升溫，資金流入黃金避險，油金股領漲大升。紫金礦業（2899）升3.6%，為表現最佳藍籌；招金（1818）、山東黃金（1787）、及中國黃金（2099）升3%至4%；「三桶油」齊升約1%至2%。

內房股沽壓大。碧桂園（2007）據報擬近日公布境外債重組計劃，股價挫6.6%；恒大（3333）跌12.7%；旭輝（0884）跌16.4%。重磅科網股個別發展，騰訊及美團升0.5%，但阿里巴巴（9988）跌近1%。內地長假旅遊人次及收益低於官方預測，國慶檔期票房亦未恢復至疫前，影業股受壓，貓眼娛樂（1896）曾跌11%，收市仍跌6.6%。

分析：港股乏方向 料上落市格局

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，市場觀望以巴衝突，尤其對油價、金價及美元的影響，加上本周美國及中國內地有數據出籠，港股整體缺乏方向，料港股後市仍處上落市格局，本周恒指在17,000至18,000 點上落。不過，公司第三季業績開始出籠，個別股份或有不同表現。