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高盛：黃金周國內遊人均消費顯著改善

標籤：經濟

【明報專訊】高盛發表報告，今年內地國慶黃金周8天的國內旅遊數據較去年表現好壞參半，當中國內遊客人數和旅遊收入略高於2019年水平，低於當局早前的預測，但人均消費出現明顯改善，更達到疫情以來最高水平。該行認為，內地出境遊進一步增加，或一定程度上減少國內旅遊，令國內旅遊需求轉移至海外國家。

旅客人數收入遜官方假前預測

據該行統計，內地國內遊客人數和旅遊收入較文旅部黃金周前發布的預測低7.8%和3.7%；不過人均旅遊收入較疫情前水平只降約2%，較今年端午節及勞動節仍低16%及15%有顯著改善（見圖），是疫情以來最高水平。不過由於近期更多國家放寬疫情以來對內地的跟團遊限制，國慶黃金周期間的出境遊亦由低迷狀態有所改善。

該行指出，內地國慶黃金周客流量維持穩定，中長途旅遊有改善，國慶黃金周旅遊數據加上9月服務業PMI仍高於50，反映雖然服務業復蘇放緩，但復蘇趨勢繼續。高盛指出，考慮到去庫存、加大政策抵消和穩定出口等因素的拖累，維持內地第三季GDP按季年率化後升5.5%的預測，全年GDP將按年升5.4%。為進一步帶動消費和服務業復蘇，特別是考慮到房地產持續低迷和信心仍然低迷，內地當局有必要進一步放鬆政策。

此外瑞銀發表報告預計9月增長動能企穩，黃金周出行旅遊活動復蘇，中國第三季GDP按季增長或穩定，基準情景預測第三季GDP按年增4%。