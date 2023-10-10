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法外貿銀行：油價走勢取決於伊朗在以巴衝突角色

標籤：經濟

【明報專訊】以巴周末軍事衝突升級，市場憂慮戰事會否推升石油及商品價格，法國外貿銀行（Natixis）策略師Cyril Regnat表示，就過去以色列及巴勒斯坦衝突的歷史經驗看，對石油價格關連性不大，惟石油價格高低取決於伊朗在衝突局勢中的角色，以及美國會否因此加重對伊朗的制裁。

Regnat指出，過往美國對伊朗的制裁有所放鬆，使伊朗過去幾年每日石油出口量達兩百多萬桶，對降低石油價格影響甚大。法國外貿銀行亞太區首席經濟學家Alicia García Herrero表示，另一個主要石油出口國沙特亦需重新評估以巴衝突的影響，現時所有人對於石油的需求預測或有變，惟市場亦有意見認為，現時是石油市場的入市好時機，暫難評估衝突對石油價格確實影響。

料美聯儲傾向維持原有息口政策

至於美國會否因應商品價格上升而進一步加息，Regnat認為若聯儲局選擇於現時貿然加息，將引發負面經濟效應，他相信聯儲局將會傾向於檢視現有通脹情况，維持原有息口政策，以保持靈活性。Herrero補充，基於以巴衝突的現况，亞洲各個地區對油價走勢及通脹增長的方向仍模糊，認為亞洲各央行的息口政策，除日本央行外均會按兵不動，以檢視衝突的影響。她認為日本低估現時通脹情况，另一方面日圓持續受壓，日本央行需加息，再沒有維持負利率政策的空間。

中歐關係方面，Herrero表示歐洲推行經濟安全戰略，或會限制向中國出口科技產業的商品，如半導體、AI或生物科技以反制中國，她指近日與相關行業會面時，有企業反映現中歐關係發展不是他們想要的。Herrero續稱，過往中歐關係像坐「過山車」，而現時處於走下坡趨勢，近期發展亦迫使歐洲表明其陣營。