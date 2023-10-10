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匯豐私銀范卓雲：超高淨值客增ESG投資

標籤：經濟

【明報專訊】近年環境、社會及管治（ESG）概念成投資界寵兒，多了私人銀行客戶將ESG元素加入家族資產或投資組合中，因企業愈有能力符合零排放原則，防止監管風險影響盈利的能力愈高。匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，若想提升個人投資組合的可持續性，可通過3種方法，包括加入較高ESG評分公司、投資ESG主題及相關私募基金。

明報記者 袁國守

根據基金評級機構晨星（Morningstar）最新發表的報告，今年第二季，全球可持續基金吸引了近180億美元淨新資金流入，可見ESG概念投資市場趨之若鶩。范卓雲指出：「近5年特別是2020年全球疫情大流行爆發後，全球資金流入可持續投資相關產品加快，反映疫情期間很多企業和投資者，包括私人銀行的高淨值和新世代客戶，都反思疫情突顯人類對自然環境的影響，以及可持續發展投資組合的價值。」再者，近年各國政府加大政策支持ESG發展，聯手對抗氣候變化的風險，因此市場對ESG投資呈增加趨勢。

企業符零排放原則 營運更具韌性

事實上，將ESG加入投資考慮因素，有助投資者管控相關風險。范卓雲解釋：「企業愈具備能力調整其發展策略以應對氣候變化和環境風險，符合零排放原則，代表其公司營運模式愈有『韌性』，防控ESG監管風險（例如與污染相關罰款）的能力愈高。」她補充：「在私人銀行的客戶端，見到愈來愈多家族辦公室和超高淨值（ultra-high-net-worth）投資者，在其家族的資產配置和投資組合中，都以不同方法加入可持續投資元素。」

具可持續投資元素組合 回報無跑輸

然而，過去有投資者擔心，加入ESG準則可能錯失好些投資機會，例如與軍事武器相關板塊，影響投資組合整體回報。范卓雲指出，按目前市場數據，具可持續投資元素的投資組合回報，並無跑輸相關傳統基準，因為符合ESG準則的公司管理水平相對高。截至今年8月，若比較過去5年MSCI全球ESG領先者指數（MSCI World ESG Leaders Index）及MSCI全球所有國家指數（MSCI ACWI Index），前者跑贏後者，特別是過去24個月（見圖）。

范卓雲續稱，消費者特別是新世代如Gen Z對ESG的意識提高，會審視購買的產品或服務是否需符合ESG準則，因此，企業要應對客戶需求而調整公司策略；若企業有能力回應監管機構及客戶要求，例如更新生產設備以減少碳排放，雖然增加了成本，但製造的產品更加符合顧客需求，對銷售有所助益。

新世代消費者重視ESG準則

范卓雲表示，該行建議的可持續投資方法有3種：「第一種方法是在投資組合中加入獲ESG評分較高的公司；第二種投資機遇是ESG主題投資，舉例說，可再生能源、電動車變革及維護生物多樣性等，都屬全球碳中和轉型所帶來的結構性增長機遇。」至於第三個方法，就是社會效益投資。

她稱：「愈來愈多亞洲客戶，尤其是家族企業的第二或第三代，正積極尋找一些能帶來正面社會效益兼穩定回報的投資項目，通常是通過私募股權基金去進行。有別於傳統的慈善活動，基金除向投資者匯報帶來哪些正面社會效益之餘，還提供財務回報。」