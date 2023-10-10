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油組調高石油需求預測 與能源署唱反調

【明報專訊】石油出口國組織（油組，OPEC）調高長期石油需求預測，與成員包括美國等能源消耗國的國際能源署，明顯「唱反調」。油組發表年度全球石油展望報告，預計至2045年，全球石油需求升至每天1.16億桶，較去年報告多600萬桶，主要受中國、印度等亞洲國家，以及非洲、中東帶動，而且部分國家和企業都減慢停止使用石化能源的過程。報告預計，屆時全球有26億輛車行駛，較去年多超過10億輛，即使電動車增長迅速，但超過72%仍然由汽油推動。

料受中國印度非洲帶動

油組去年預計，全球石油需求2035年之後見頂，但現時預測2045年之前，石油需求再增加。報告亦調高中期展望，預計至2028年，全球石油需求達每天1.1億桶，較今年多820萬桶，去年就預測，5年後需求升至近每天1.1億桶。油組秘書長蓋斯呼籲，在能源轉型過程中，應該把石油納入作一部分，相信業界到2045年要投資14萬億美元，較去年預測多近2萬億美元，更批評呼籲停止投資是誤導，可能導致能源供應和經濟不穩。

國際能源署上周預計，全球石油、天然氣和煤需求，2030年之前都可能見頂，形容是歷史轉捩點，前年曾呼籲停止投資新石油項目，才能達致2050年淨零排放，言論引起油組和油公司不滿。署方早前就批評油組及盟友（OPEC+），今年來合共減產每天超過300萬桶至年底，是推高油價、通脹的因素，令全球經濟面對更多不明朗。在主張增加供應同時，油組亦預期可以搶佔市場，估計到2045年，市佔率由去年約34%升至40%。

（綜合報道）

[國際金融]