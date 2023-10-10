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迪士尼維權股東 擬逼宮入董事局

【明報專訊】據《華爾街日報》報道，由於迪士尼（美：DIS）股價持續下跌，激進投資者佩爾茨（Nelson Peltz）正計劃再次爭取獲得該公司的董事會席位。佩爾茨旗下的Trian Fund Management目前是迪士尼最大投資者之一，持有價值逾25億美元的股份，據知情人士透露，該基金公司預計要求取得迪士尼多個董事會席位，其中包括佩爾茨「入局」。

報道指出，如果迪士尼拒絕該基金公司要求，該基金公司或會提名董事，相關提名將於明年春天的迪士尼年度股東大會上進行表決。根據資料，迪士尼股東提名董事的期限為今年12月5日至明年1月4日。

認為股價被嚴重低估

報道又稱，迪士尼今年初曾私下拒絕佩爾茨成為董事的要求，佩爾茨其後發起競選迪士尼董事會席位行動，不過行動為期不長，迪士尼其後公布一個整體重組和成本削減計劃，推動公司股價短暫上揚，Peltz亦於今年2月撤回其提名。事實上，2021年初由於迪士尼旗艦產品Disney+串流服務註冊量連續幾季快速成長後，當時股價約為200美元，自公司2月公布重組計劃至今，股價已從當時113美元以下跌至80美元左右，更創十年來最低水平，昨盤前曾升1.2％，報83.9美元。

報道提到，迪士尼近日一直在努力應對多個不利因素，包括導致電視和電影製作停滯的荷里活罷工事件、與大型有線電視運營商Charter Communications圍繞費用問題的爭議，以及其電視和串流媒體業務持續虧損。據知情人士表示，佩爾茨認為迪士尼目前的股價被嚴重低估，該公司需要一個更專注、與股東保持一致和負責任的董事會。

（綜合報道）

[國際金融]