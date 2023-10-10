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梁天卓：人工智能協助育兒

【明報專訊】經濟學看生兒育女，往往會看「質」與「量」之間的取捨。根據貝加（Gary Becker）的經典理論，前者的收入需求彈性高於一，後者則少於一。換言之，當經濟愈發達，父母收入愈高，他們對子女數目的需求會下降，但會花更多時間精神去栽培子女。

然而，收入愈高同時亦代表空閒的時間亦愈少。在香港這個繁華的都市，雖然許多家庭僱用了外傭以分擔家務的重擔，但雙職工家庭的父母常常因工作繁重而與孩子減少了相處的時間。

這些父母們又可以如何花更多時間精神去栽培子女？

設計餐單 滿足小朋友營養需求

隨着科技的發展，尤其是人工智能技術，現在的父母有了一個新的助手，可以更高效地照顧和教育孩子。具體來說，人工智能如ChatGPT可以幫助現代的父母更好地計劃和協調他們的時間，從而提供更多質量時間給孩子。

我舉兩個例子，首先，對於那些關心孩子飲食健康的父母來說，人工智能可以提供專業的營養建議和菜單設計。例如，我有一名朋友的兒子就有嚴重的食物過敏，朋友叫我利用ChatGPT為她設計了一份為期一周的營養餐單，其中每一餐都不重複，且都能滿足小朋友的營養需求。

計劃具教育意義行程

另外，現代的父母經常希望在休假時與孩子一起出遊，同時也希望旅行能夠具有教育意義，這時人工智能也能提供幫助。例如，如果你打算與孩子進行一次三日兩夜的紐約之旅，你完全可以諮詢ChatGPT。基於你的需求，ChatGPT可能會建議第一天到紐約自然歷史博物館，孩子可以學習自然科學和歷史；第二天可以去中央公園，參加一些戶外活動，夜晚可以欣賞百老匯的兒童音樂劇；第三天可以在科技博物館學習最新的科技知識。

總的來說，人工智能確實為現代的父母帶來了方便和幫助。不過，無論如何，真正的親子時間是無法替代的，科技只是一個輔助工具。父母應該善用這些工具，給孩子更多的關愛和教育。

中大亞太研究所經濟研究中心成員

http://facebook.com/tommyleungpage

[梁天卓 經濟學爸]