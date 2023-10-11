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碧桂園確認境外債違約 股價挫一成

【明報專訊】剛被剔出藍籌的內房股碧桂園（2007）終確認境外債違約消息，集團昨日公告，尚未支付本金金額為4.7億元的一項到期債務，又預告無法如期或在寬限期內履行所有境外債務償付義務，可能導致交叉違約被要求就相關債務加速履行或採取強制行動。不過集團表示，9筆規模合計147億元人民幣的境內公司債展期方案獲債權人支持，將積極推進境外債務重組。碧桂園昨日再跌10.71%，收報0.75元﹔而據傳總裁李長江辭任的碧桂園服務（6098）亦跌4.48%，收報7.25元。

碧服總裁傳辭任 股價跌近半成

內地樓市過去數月曾出大招，放寬一線城市限貸，但佈局三四線城市的碧桂園未見受益。集團指出，2023年以來承受銷售額下跌壓力明顯，1至9月實現權益銷售額約1549.8億元（人民幣，下同），按年跌43.9%；9月單月實現權益銷售額約61.7億元，更是連續第6個月環比下降，跌幅達80.7%。在行業銷售未明顯改善下，集團面臨資產處置出售的重大不確定性，預計流動性在中短期內仍將持續緊張。

9月銷售額按年跌逾八成

公司指已聘請中金和華利安諾基（中國）擔任財務顧問，協助評估其資本結構及流動性狀况，制定整體解決方案。

銀河聯昌證券中港房地產研究主管鄭懷武指出，「十一黃金周」銷售並非特別好，主要一線城市表現相對較佳，三四線仍然疲軟，反映政策有助市場復蘇但不大。而碧桂園主力佈局於三四線城市，相信市場早已預期公司需要進行境外債務重組，亦已預計未來更多「本來夾硬頂住，頂咗幾年嘅內房都會為債務展期等」。

近期市場經歷中國恒大（3333）債務重組生變，融創中國（1918）則順利獲通過的兩極情况後，鄭懷武認為碧桂園境外債務重組仍具一定難度，因公司資產多在三四線城市，公司需拋出方案說服債權人，在三五年，甚至更長時間仍有能力償債。碧桂園亦「不同於融創擁較多一線城市資產、土儲，重組又包括融創服務（1516）及其他資產在內，近期融創北京壹號院亦賣得幾好」，投資者難免質疑碧桂園的資產土儲較多在三四線城市，「現時市况仲賣唔賣到？」或大股東需作出更多承諾，否則債權人未必輕易妥協。

分析：資產集中三四線城 重組有難度

7月曾大手減持碧桂園服務的執行董事兼總裁李長江，據內媒引述知情人士指出，李長江已於近日遞交辭呈，辭任碧桂園服務執行董事及總裁相關職務，辭任後將續以公司顧問身分服務公司。在李長江辭任後，其相關職務將由碧桂園服務副總經理、首席戰略官徐彬淮接任。