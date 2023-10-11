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艾美H股禁售期滿 股價過山車

標籤：經濟

【明報專訊】去年10月上市、內地疫苗公司艾美疫苗（6660）股價大幅波動。公司周日（8日）公布啟動A股上市計劃後，周一股價急瀉逾五成，成交額亦急增至2.1億元，為過去1年日均成交不足1000萬元的逾20倍。艾美在看似有好消息下仍急瀉令投資者大惑不解，至周一深夜披露，上市1年禁售期屆滿，答案才浮現。公司股價昨大幅反彈，最多升24%，收市仍升近一成。

解禁前一晚稱啟動A股上市

艾美疫苗周日公布，為推動業務發展、增強綜合競爭力，以及保障公司經營目標和未來發展戰略，決定啟動A股上市計劃。並聘請中信証券為公司的上市前輔導機構，以及計劃提交A股上市前輔導的備案申請。

公司周一股價早段最多急升37%，高見31.1元，之後迅速「跳水」最多跌55%，低見10.2元，更曾觸發市調機制而需進入5分鐘的「冷靜期」，收市仍跌51%，報11.1元。成交近1780萬股，成交額達2.1億元。公司市值單日蒸發57億元。

公司周一深夜發表公告，表示注意到H股價格及成交量存在不尋常波動，披露上市前已發行的H股一年禁售期已於上周五（6日）屆滿，故周一（9日）為有關H股開始流通交易的首日。但董事會同時確認，公司持有H股權益的董事並未出售其股份；集團的營運、財務和產品銷售情况均正常。

根據公司招股書，由內資股轉換為H股涉及60股東，合共持有4.81億股，佔內資股轉換為H股及全球發售完成後公司已發行股份的39.77%。當中西藏盈豐、寧波保稅區已轉換的H股數目，各約5000多萬股；瀋陽茜茜、永州青藤已轉換的H股數目，各約4000萬股。

公司昨日股價大幅反彈，最多升24%高見13.78元，收市仍升9.7%報12.18元。成交仍然活躍，有2.8億元。公司去年10月6日在港上市，公司在招股文件中披露，按2021年批簽發量（不包括新冠疫苗）計，公司是中國第二大疫苗公司，所佔市場份額為7.4%。