彭博：內地擬增發萬億債谷經濟

今年財赤或遠高GDP 3%上限

報道引述另一名人士指出，是次計劃由財政部和國家發展和改革委員會牽頭，仍待國務院和立法機構的最終批准，當局最快或於本月公布，審議仍在進行中，計劃有機會出現變化。財政部和國家發改委未有回應彭博社查詢。

報道指出，中國一直致力將官方財政赤字控制在GDP的3%以下，以控制金融風險，但近年隨着經濟放緩帶來的財政壓力加劇，要求放寬限制的呼聲愈來愈高。中國政府近月逐步加強刺激經濟措施，包括8月以來降低關鍵利率，向銀行體系釋放更多長期現金，增加對住房銷售和居民消費的支持，並加快地方政府發行專項債。雖然一些行業已呈現初步復蘇迹象，但廣泛經濟前景仍不確定，本月「十一黃金周」期間，房屋銷售持續下降，國內消費復蘇亦較預期慢，反映消費者信心低迷，阻礙家庭和企業支出。

報道引述經濟學家表示，透過提高預算赤字上限，政府可出售更多債券為基礎設施建設提供資金，並減輕地方當局的利息支付壓力。