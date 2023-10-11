匯豐本月起App逐步取代網上理財 業界：App保安程度高 助防網上詐騙

明報記者 江陵凱

匯豐發言人回覆本報表示：「本行會繼續透過香港匯豐流動理財應用程式及其他渠道，滿足客戶的銀行服務需求。是次服務調整旨在透過HSBC HK App，為客戶提供更簡便的用戶體驗，在現時已提供全方位服務和功能的基礎上，配合客戶偏好以手機處理銀行事務的趨勢。」未有指出有關轉變與用戶安全有關。

匯豐：配合客戶偏好處理銀行事務

據金監局網站資料顯示，9月內發布高達23篇，與香港銀行有關的欺詐網站及網上銀行登入畫面的新聞稿，並提供有關欺詐銀行網站的網址，以提醒香港市民避免墮入騙局。金管局亦要求銀行一旦發現任何欺詐網站、偽冒電郵或類似的詐騙事件，試圖誘使其客戶透露敏感個人資料，應迅速發出新聞稿通知其客戶，以及向金管局匯報。

方保僑表示，用戶於公共場所使用電腦，或連接公共網絡（Wi-Fi）使用網上銀行時，有機會被黑客及不法之徒從中攔截網路連線，以竊取網上銀行使用者的帳戶資料，另外使用網上銀行時亦有機會被黑客用木馬程式，盜取用戶的個人訊息。他續稱，雖然手機亦有類似的風險，但手機屬私人物品，出現上述風險的可能性，較使用公共電腦及網上銀行時低。方保僑相信，該行或亦發現香港近期出現較多騙案，以及有更多用戶受騙，因此作出轉變。

金融界議員陳振英：暫未有同業跟隨

陳振英指出，相信以流動應用程式取代網上銀行或成趨勢，惟暫時未有收到銀行同業跟隨有關做法，他認為現時亦不能夠完全淘汰網上銀行，畢竟現階段亦有不使用智能手機及年齡較高的用戶，估計各銀行會因應年齡層分佈作考量，料銀行或保留網上銀行一段時間。陳振英認為，使用手機應用程式較網上銀行安全，因於智能手機本身受手機密碼保護，另外於登入應用程式及複雜交易時亦要多重認證，而網上銀行的帳戶密碼則較易被破解。