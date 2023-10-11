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畢馬威：港IPO 年底或重返首五名

標籤：經濟

【明報專訊】受宏觀經濟和地緣政治不明朗影響，全球新股市場疲弱，香港表現更低迷。會計師行畢馬威統計，香港第三季只有13家公司上市，集資額68億元。首3季合計44隻新股，共集資246億元，按年分別跌約15%和65%。港股全球集資中心排名按年跌3名至第8名，展望第四季，畢馬威認為雖然市况仍然低迷，但港股上市申請仍然穩步累積，截至9月底有約110隻，當中近50隻是科技或生物醫藥等公司，相信有助香港新股集資額，到年底時重上全球首五名。

按行業劃分，集資最多的新股來自消費品，暫時最大型新股是4月底掛牌，本港第一隻白酒股珍酒李渡（6979），集資53億元。其次是醫療保健和科技業，首3季有6隻未有盈利的生物科技股上市，多於去年同期的4隻。

首3季環球新股市場集資額首兩名，分別是上海和深圳交易所，分別集資287億和198億美元，合共相當於逾3758億港元，連同北京證券交易所，佔全球集資額約一半。但由於內地經濟復蘇放緩，而且缺乏大型新股，按年仍然跌約35%，當中主要來自半導體等科技業。

排第三的美國納斯達克交易所，首3季集資109億美元，主要受惠上月日本軟庫分拆，旗下英國晶片設計商Arm（美：ARM）上市，集資超過48億美元，成為當地今年最大新股。

畢馬威認為，香港持續擴大互聯互通，加上準備改革前稱創業板的GEM，又研究促進股市流動性等，有助維持國際金融中心的競爭力。