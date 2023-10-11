FIS：港企欲增金融科技投資

FIS於今年6月份進行調查，並於昨日發表全球創新報告，調查發現香港企業注重金融科技並有意加大投資，正使用人工智能（AI）和監管科技（RegTech）的香港公司當中，分別有71%及69%的公司表示有意於明年增加有關領域的投資，亦有61%公司有意於同期增加發展開放式銀行方面的投資。

逾半受訪公司發展創科缺專才

馮凱琳表示，研究發現公司於發展創新科技時，遇到缺乏專業人才的問題，與香港總商會的研究亦脗合，總商會研究指出，有75%的受訪公司表示欠缺人才。FIS研究發現，整體有57%受訪公司表示於發展創新科技時，遇到缺乏專業人才的問題，當中有72%金融機構及70%金融科技公司亦反映有同樣的問題。至於被問到香港於公司人才缺口具體數字，馮凱琳則表示報告中沒有相關數據，僅回應報告中發現於環境、社會和管治（ESG）有頗大的人才缺口。