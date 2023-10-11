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市場押注今年加息概率急降 美聯儲官員頻「放鴿」 指國債息飈取代加息

【明報專訊】美聯儲官員相繼「放鴿」，認為隨着作為「全球資產定價之錨」的美國10年期國債孳息率高企，金融條件收緊，可取代美聯儲進一步加息。投資者押注美聯儲大概完成加息。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注11月加息的概率降至一成左右，較上周的三成大幅回落。12月加息的概率，亦由上周接近五成，降至25%左右。

美匯指數昨晚跌穿106。對利率敏感的美國2年期國債孳息率昨回落至5厘以下。美國10年期國債孳息率在昨天的亞洲交易時段，最多曾跌18個基點至4.62厘，是3月以來最大跌幅。美股三大指數早段向上，納指升逾1%。美國財政部建議，明年起消費者購買全新或二手電動車時，將更易符合扣稅條件，有別於目前只有稅負較大的消費者才享全額稅收抵免。特斯拉（Tesla）（美：TSLA）早段股價升逾2%。此前因中東局勢緊張而推升的油價，昨晚回落近1%。

美10年國債孳息曾跌至4.62厘

明年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）昨被問及美國國債孳息率上升將如何影響貨幣政策時，重申利率水平的限制性，足以令通脹回落至2%的目標，美聯儲毋須進一步加息。美聯儲副主席杰斐遜（Philip Jefferson）周一表示，在評估「未來政策路徑」時，將「繼續留意債券孳息率上升導致金融條件收緊」。今年有投票權的達拉斯聯儲銀行行長洛根（Lorie Logan）周一亦稱，近期美國長期國債孳息率飈升，可能意味美聯儲再次加息的必要性降低。三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）上周四亦稱，若金融環境維持較緊，美聯儲可能毋須加息。

野村控股利率策略師Andrew Ticehurst表示，美聯儲官員「似乎非常一致地」指出，國債孳息率上升和金融條件收緊，將影響其對利率的看法。市場定價表明，美聯儲今年可能不會加息。不過美聯儲面臨的問題是，近期借貸成本上升，到底反映投資者對經濟轉強的預期，又或只是反映承擔利率風險所需的額外補償。

耶倫：利率波動大

市場功能受影響屬正常

美國財長耶倫表示，並不擔心美國國債近期遭拋售，「我沒有看到任何與利率上升有關的市場功能失調證據」。她說，當利率波動較大，有時會看到市場功能受到一些影響，但這屬於正常。全美住宅建築商協會（NAHB）、美國按揭貸款銀行家協會（MBA）及全美房地產經紀人協會（NAR）聯署要求美聯儲，不要考慮進一步加息，也不要積極出售手上的按揭抵押債券（MBS），以維護樓市穩定，避免經濟「硬着陸」的風險0增加。

（綜合報道）

[國際金融]