IMF指各國經濟有望「軟着陸」 上調美今年GDP預測至2.1%

下調歐元區今年GDP預測至0.7%

IMF預計，美國經濟增長較預期強勁，可抵消歐元區及中國GDP增長預測被下調的影響。IMF指出，由於歐元區經濟體在加息之際承受不同的壓力，將歐元區今年的GDP增長預測下調至0.7%，較此前預測低0.2個百分點。IMF又將歐元區明年增長預測，由1.5%下調至1.2%。此外，鑑於中國增長動力放慢，並面臨房地產危機，IMF將中國今、明兩年的經濟增長預測，分別下調至5%和4.2%，較此前預測分別下調0.2及0.3個百分點。

IMF重申今年全球經濟增長3%的預測，不過將明年的增長預測下調0.1個百分點至2.9%。IMF指今年早前「全球增長面臨的一些阻力已經消退」，新冠不再是全球衛生緊急事件，供應鏈大致正常化，而全球金融市場的波動，在美國和瑞士經歷金融業動盪後有所緩解，不過製造業放緩、個別領域的服務業復蘇緩慢，以至多家央行同步加息，都為經濟帶來挑戰。至於以巴衝突將如何影響地區及全球經濟，IMF認為目前進行評估為時過早。

（綜合報道）

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