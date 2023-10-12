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學習CEO的LinkedIn內容策略

【Presented by：WAW Creation】除了為品牌在不同的社交媒體平台上做內容營銷，近年我也多了代表企業形象的品牌CEO或高管客戶。PR和市場營銷團隊願意投放資源，不僅是為了改善品牌CEO或高管的溝通技巧，也要為他們規劃好社交媒體上的對外形象，使他們成為公司的代言人和行業的思想領袖(Thought Leader)。

Presented by：WAW Creation

用專業而寫實的照片

當搜索某個LinkedIn Profile時，首先映入眼簾的就是個人照片。照片要專業但不等於用證件照，應該選一張既專業又充滿活力熱情的照片，要能展示您的專業和知識，例如用上在日常工作中使用的工具或設備。如果背景過於複雜，可以用 removebg.com 做去除背景的工作，這樣只要確保服飾妥當，自然光線充足，就能輕鬆獲得一張出色的LinkedIn照片。

設計精準而吸引的個人標題

個人標題是您在LinkedIn上緊隨姓名的一段文字，是給他人第一印象的文字介紹。不要使用默認的公司和職稱，而應該精心設計一個關於自己和職業生涯的標題。一個精準引人入勝標題很重要，如果你在行業中有多重身分，可以精簡結合，例如我除了簡述自己是數碼及社交媒體營銷專業，也會寫上自己是教育家、專欄作家、電台主持和培訓及大學講師。

充分發揮封面背景照片威力

封面背景照片在LinkedIn個人資料中佔據了一個功能潛力巨大的位置，絕對是建立個人品牌重要部分。可以選擇一張或多張與您的職業相關的照片來設計封面，甚或加上公司Logo、文字資訊和個人格言。不要以為會很複雜，用Canva.com搜尋個範本就可以輕易做到。

善用Feature顯示個人成就

Feature是您的LinkedIn個人資料中的第一區域，使用得宜其實比工作和教育背景更吸睛，它可以立即向他人展示您的成功故事，而毋須閱讀詳細的背景信息。應該用Feature寫好自己職業生涯的成功故事，善用不同的內容格式如如文章、圖像、視頻和鏈接，來提高可見性。在Feature部分內容數量不限，但記得只有三個是在Linkedin個人檔案中即時顯示，小心選擇好最想告訴別人的Feature內容。

突顯工作和教育經驗

不少人在寫工作和教育經驗一欄時都沒有太花心思。LinkedIn個人檔案與傳統的履歷不同，不應僅僅列出公司和職位，而應突顯工作和教育中的成就，甚至使用具體的數據來量化成就。

這些Linkedin點子都是我為CEO和C-Suite高管在管理Linkedin個人檔案時的基本功，其實任何打工仔在職場中發展一樣能用上，這樣能夠讓您提高自己的個人品牌，建立影響力，幫助您在職場中脫穎而出。

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人，數碼營銷顧問，大學及培訓講師，電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

https://social-stand.com

bernie@social-stand.com