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活在灣區：中銀見證開戶 解涷港人北上需求 劉賽麗：港人跨境服務需求趨升

【明報專訊】剛過去的中秋國慶假期，不少港人到內地休閒娛樂及購物。內地早已盛行電子支付，港人返內地如只用現金，一些服務（如打車）未必能享用。想在內地使用電子支付，如有內地銀行戶口可免掛鈎信用卡，減低涉及匯率和手續費成本。今期起每逢周四見報的《活在灣區》，將訪問不同機構代表，講解他們在大灣區為港人提供的服務。中銀香港（2388）個人金融及財富管理部副總經理劉賽麗接受本報訪問表示，港人跨境服務需求趨升，包括在開戶、支付、理財通、置業及保障等多個範疇，銀行最重要是要為港人北上前做好服務的準備。

劉賽麗說：「大灣區作為1小時生活圈，近期深圳也推出吸引港澳人士消費活動。事實上，港人北上消費趨增，加上就業及升學，在國家政策配合下，中銀香港可以做到先行先試，推出相應服務。」她舉例說，內地支付工具若綁定內地中行（3988）戶口，就可以暢享灣區。客戶都想在北上前先開通相關服務，中銀香港有個「大灣區開戶易」服務，可在香港的中銀分行辦理內地中行戶口的申請，免卻親身到內地開戶的麻煩。如申請中國銀行「大灣區開戶易」服務，帶同身分證、回鄉證及實名登記的香港或內地手機號碼前往申請。綁定內地主流電子支付Apps，用於各類消費支付。

 

「大灣區開戶易」服務，客戶可以二選其一，開設內地個人銀行（II類或III類）帳戶。第II類配有提款卡，第III類沒有提款卡，兩者均有存入及轉出款項的數額限制，一超過限額就不能再存款或提款。

客戶可透過小程序更新個人訊息

不少港人在內地都有開設銀行戶口做儲蓄或處理當地事務，若長時間閒置帳戶，或會因為資料未有更新等原因被凍結，如果大家不想去內地激活內地戶口，還有什麼辦法？原來廣東、深圳的中銀客戶可以用「中銀在家」的微信小程序，在線更新回鄉證有效期。

部分讀者有內地銀行戶口，但在新冠疫情下，香港巿民回鄉證到期，無法正常往來本港與內地，這些戶口長期未有操作、銀行需要加強身分認證等原因，令部分人的內地戶口遭凍結。香港客戶如需重啟內地中行不動戶，可致電內地中行客服熱線；如有需要，該行亦可協助客戶轉接至該熱線查詢。

其實，以大灣區內地中國銀行帳戶註冊手機銀行的客戶，無論是通過香港或內地手機號碼註冊，均可透過中國銀行手機銀行自助在線找回密碼，重新登入後即可享用相關手機銀行服務。去年疫情下客戶未能親身前往內地分行處理帳戶，中銀香港當時已推出便利措施，協助香港客戶遙距更新資料及重啟內地帳戶。

推BOC Pay加強線上服務

劉賽麗又說，近年中銀香港也加強線上服務，港人北上消費趨增，客戶可以善用BOC Pay的流動支付應用程式，毋須在內地開立銀行帳戶，只需向支援銀聯雲閃付二維碼的商戶展示BoC Pay「付款碼」，並由商戶掃碼即可完成交易，無需交易手續費，簡單便捷。

明報記者 龍彩霞

【灣區服務專訪系列之一】

[活在灣區]