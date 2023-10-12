moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

新綠債首掛微升 每手帳賺40元 回報仍逾4.6厘 分析：可買入收3年高息

【明報專訊】新一批零售綠債（4273）昨日首掛收報100.4元，升0.4%，每手1萬元計帳面賺40元，穩獲8手的投資者帳面賺320元。據彭博推算新綠債現價息率回報逾4.605厘。相對之下，去年5月發行的上一批綠債（4252）現價跌至96.5元，加上2.5厘息，約1年半後到期，現價買入年回報約4.855厘更高。有分析認為，現時於二手市場購入綠債涉及交易成本及不同費用，若不是大手買入的話，要小心計算對息率回報的影響。若經估算新綠債回報與定存息差異不大，同時又想鎖定更長高息期的話，則可選擇新綠債。

明報記者 江陵凱

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，綠債二手市場價格很視乎息口走勢，於二手市場購入綠債存有交易費用，他不主張「追貨」，更表示認購成功就「揸到夠鐘」，「自己計交易成本未必計得咁真，𠵱家唔係新買（指從認購途徑買入綠債），起碼要畀經紀佣金、存倉費同代收債息費，而定期存款則冇（交易費用），計清楚則可考慮（從二手市場購買綠債）」。若經銀行、券商認購零售綠債，絕大多數都全免認購、存倉及代收股息等費用。

李兆波續稱，與其對比新舊綠債的回報率，其實更應與沒有交易成本的定期存款比較，雖然定存敍做時期不夠綠債長。他補充，新綠債每人最多可獲分配9手，扣除交易成本後，新綠債仍與定存的回報率相若，投資者同時想「長揸」的話，可考慮新綠債。

二手市場買須留意交易費

浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才亦提到綠債交易成本的問題，綠債實質帳面回報率高，他提到美國有可能於未來減息，若減息後再投資的話，其回報率會較遜色，衍生再投資風險，因此舊綠債較短期、其回報率略高亦可以理解。麥萃才建議投資者選擇新舊綠債時，需要評估自身的流動性偏好，考慮自身閒置資金到底可以鎖定多久。

業界：每年抽 抽中揸3年

凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，不需要特別考量於二手市場購買綠債，若投資者有閒置資金可選擇留意下年的iBond、綠債，以及其他投資機遇，「年年都有咪每年去抽，唔使好似股票咁複雜，買咗就預揸三年」。至於應否考慮美國稍後減息，買入綠債提早鎖定高息，並博取債價上升，他認為這是一兩年後的事。但他認同息口或已見頂，聯儲局利率期貨顯示加息機會率少於一半，他自己亦認為加息機率不大。