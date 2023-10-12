證監啟市場探盤諮詢 打擊春江鴨

根據建議，代表賣方的金融機構等中介人，在市場探盤時應採取，經法律合規部門等預先審核的標準文稿，向潛在投資者發放統一的信息，控制牽涉時間和人數，代表買方的中介人，應該指定經培訓的人員接收資料。雙方都要有內部監控程序，防止過程中非公開資料或消息，被不當使用和泄漏，賣方其後應保存相關紀錄最少7年等。諮詢為期兩個月，截至12月11日，然後再刊憲生效，實施時有半年過渡期。

中介人採標準文稿統一發放

市場探盤，一般是在私人配售等大手交易公布前，先與潛在投資者溝通，評估認購意欲，協助釐定售價、規模、銷售方法等細節。

證監會雖然認同，探盤有助金融市場高效運作，但觀察到近年在大手交易前，出現相關買賣的情况不斷上升，似乎顯示有金融機構等中介人，可能利用非公開的信息，賺取不當利潤，違反確保市場廉潔穩健的原則。證監會警告可能影響本港市場的公平和秩序，削弱投資信心，去年初已開展相關主題檢視。

證監會去年9月暫時吊銷對冲基金Trafalgar Capital Management (HK) 行政總裁Christopher James Aarons的牌照兩年，因為他2016年在一隻韓國券商股的市場探盤期間，從賣方經紀獲得大手交易的非公開資料後，部署該股票淡倉，違反《操守準則》，並非繼續是持牌代表的合適人選。雖然對話時沒有提及涉事股份的名稱，但有關資料已有足夠細節，令他相信與該股票有關。雖然他提出上訴，但上訴審裁處大致維持原判，只調整停牌時間，認為即使賣方沒有要求他承諾在交易公布前不會買賣相關股份，買方也有責任判斷，資料是否受保密責任約束，不應濫用有關程序。