大摩：濠賭股上季EBITDA遜預期

在一眾濠賭股中，第三季以金沙中國（1928）及銀河娛樂（0027）的EBITDA最高，分別達到6.05億美元（47.3億港元）及28億港元。在預期季度EBITDA錄得增長同時，該行預計業界的營運開支高過預期，並較2019年疫情前高5%至6%，因此其亦將濠賭股在2023年度及2024年度的EBITDA預測，分別調低2%及6%。

文綺華：國際旅客佔訪澳旅客約5%

此外，澳門自疫情後重新恢復開關並撤銷旅遊限制後，正力谷國際旅客訪澳市場。澳門旅遊局長文綺華在菲律賓參與活動時接受澳門媒體訪問時表示，目前國際旅客佔訪澳旅客比例約5%，由6月份以來每月約12萬人次，相較疫情前佔比約一成仍有距離。她說，現時全球客流量仍處於復蘇階段，認為現時情況已不錯。基於在疫情前菲律賓屬於澳門海外客源的重要市場，現時自菲律賓旅客訪澳恢復速度理想，截至9月累計有19.7萬人次，冀與菲律賓形成雙向客源互送，明年將重點加強海外宣傳以及與航空公司及灣區合作。

新濠博亞在馬尼拉設首個海外辦事處

此外，澳門六大博彩企業正着手開設海外銷售辦事處。當中新濠博亞（美：MLCO）宣布在菲律賓馬尼拉開設首個海外辦事處。新濠博亞娛樂首席營運總監大衛‧西斯克在當地表示，還將於香港、新加坡及塞浦路斯開設銷售辦事處。