moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

三星電子營業利潤按季飈2.6倍 市場料晶片業務虧損減 加上手機業績向好

【明報專訊】全球最大記憶體晶片製造商三星電子（韓：005930）公布第三季初步數據，營業利潤按年跌78%至2.4萬億韓圜（約140億港元），較次季的95%按年跌幅有所收窄，相比第二季的6700億韓圜營業利潤更大增2.58倍，超出預期。市場視此為三星電子旗艦半導體業務走出谷底的迹象。市場人士推測，由於晶片業務虧損減少，手機和顯示器業績向好，推動三星的季度營業利潤今年以來首次突破1萬億韓圜（約58億港元）。三星電子股價昨升2.7%，推動韓國綜合股價指數（KOSPI）昨升近2%，在亞洲主要股市領漲。

三星電子在記憶體晶片領域的對手SK海力士（韓：000660）及美光科技（美：MU）等，近期一直艱難應對銷售低谷。個人電腦（PC）和智能手機廠商等主要客戶都在削減訂單，應對電子產品需求疲軟及晶片庫存過剩的局面。

擬明年倍增高頻寬記憶體產能

Daol Investment & Securities分析師Ko Yeongmin指出，記憶體晶片價格的跌幅正在放緩，未來跌幅有限。Eugene Investment & Securities分析師Lee Seung-Woo稱，從三星業績來看，記憶體晶片行業已走出低谷。美國政府此前亦批准三星電子和SK海力士，無限期豁免使用美國設備，擴大在中國的晶片生產業務，為韓國半導體企業消除前景的不確定性。

三星電子正尋求從人工智能（AI）的投資熱潮受惠，生產更多訓練AI模型所需的晶片，不過三星在這領域暫時落後於SK海力士，後者是AI晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）下一代DRAM晶片的唯一供應商。三星已計劃，明年將其高頻寬記憶體（HBM）產能提高1倍。

不過現階段三星及SK海力士都透過削減PC和手機使用的NAND快閃記憶體產量，以抵禦經濟不確定性，並支撐晶片的價格，盼推動市場觸底反彈。此外，作為全球最大智能手機製造商，三星電子每年第三季都會推出全新旗艦級產品，因此該季的手機及顯示器業務通常向好。

第3季推新旗艦手機 帶動相關業務

三星此前推出了第5代可摺疊手機Galaxy Z Fold5及Galaxy Z Flip5，而競爭對手蘋果（美：AAPL）尚未涉足該領域。此外，在蘋果每年9月發布新iPhone前，對三星生產的手機屏幕需求也會增加。

初步業績顯示，三星電子第三季銷售額為67萬億韓圜（約3910億港元），按年下滑13%，但按季增長11.7%。三星電子將於本月底公布全面的業績報告。三星預計，今年下半年的銷售額將會回升。今年以來，三星電子股價升約兩成，而SK海力士股價升近六成。

（綜合報道）

[國際金融]