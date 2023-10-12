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美上月PPI超預期 預示通脹壓力仍在

【明報專訊】美國9月生產者物價指數（PPI）按月升0.5%，較8月的0.7%升幅回落，不過遠高於市場預期的0.3%升幅。由於9月汽油價格按月升5.4%，推動整體PPI商品價格按月升0.9%。剔除能源及食品價格，9月核心PPI按月升0.3%，略高於預期。PPI計算商品生產成本，是衡量消費者物價的領先指標，預示美國通脹壓力仍然持續。

PPI升幅較預期高，部分美聯儲官員討論加息。美聯儲理事鮑曼（Michelle Bowman）昨表示，利率可能仍需進一步上調，並在高位保持較預期更長的時間，使通脹升幅回落至美聯儲的2%目標。她表示，通脹仍然較高，且消費支出持續強勁，勞動力市場依然緊張，反映美國仍需緊縮政策。

美10年國債孳息跌穿4.6厘

明年有投票權的三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）昨表示，中性利率（對經濟不會有刺激或遏抑作用的利率水平）可能比疫情前更高，預示美聯儲將在更長時間維持較高利率。雖然部分美聯儲官員「放鷹」，但中東局勢緊張，避險資金湧入債市，債價續升，美國10年期國債孳息率昨晚跌穿4.6厘，但仍高於9月美聯儲上次議息會議時4.35厘水平。美股三大指數早段個別發展。

今年有投票權的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）指出，未能確定美國長期國債孳息率高企會降低加息的必要性，儘管長期國債孳息率上升，可能會對遏抑通脹有一定作用。

美聯儲線人：下月維持利率不變

有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos認為，美聯儲將在11月會議維持利率不變，然後可能要觀察下月經濟和金融狀况，再決定12月是否加息。他預期即使已完成加息，美聯儲也不大可能正式宣布停止加息，由於美聯儲不止一次對經濟韌性感驚訝，當局將保留加息選項。

（綜合報道）

[國際金融]