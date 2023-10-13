匯金掃貨撐起內銀 港股重上18000 工建行急彈5% 中金：增持有望重振投資信心

恒指高開365點，最多曾升近400點，一度重上50天線、惟收市未能企穩，收市升345點或1.93%至18,238點，是近1個月收市高位，成交增至1011.18億元，是3星期以來最多。國指升幅更明顯，漲近2.2%。中資金融股帶領大市升勢，建行（0939）大升5.6%，股價見3個月高位，工行（1398）升近5%。中行（3988）、農行（1288）和招行（3968）都升4%或以上（見表）。太保（2601）升5.5%，券商中金（3908）、中信建投（6066）升逾3%。部分之前落後板塊有炒作，信義玻璃（0868）升8%，是表現最好藍籌股。舜宇光學（2382）9月手機鏡頭出貨量按年升17%，獲大行看好，股價周二抽高12%之後，昨再升3%。

過往匯金6次增持 5次推升股價

不過，油價回落，以巴爆衝突以來的升幅接近蒸發，石油股向下，中石油（0857）和中海油（0883）跌1%或以上，是表現最差藍籌。

中金發表報告，統計過去六次匯金增持，除了2013年的一輪增持行動，四大行股價在每次增持後的1至3個月內，都明顯反彈約10%，相信除了為市場帶來更多資金，參考過去經驗，行動有助重振投資信心。由於採購經理指數（PMI）等數據顯示，內地經濟有復蘇迹象，且市場整體估值在歷史低位，第四季亦是政策發力時間，相信A股表現穩健，關注入市機會。中金看好高股息的大型內銀，例如農行、交行（3328）和郵儲銀行（1658）。不過，要留意大市沽空金額逾174億元，沽空比率升至17.22%。北水經港股通南下，淨流出54.8億元，終止連續7個交易日淨流入。當中盈富基金（2800）淨流出27億元，股價急升的建行和工行，同錄得淨沽售近5億元和逾4.6億元。

分析：增持料不會擴至其他國企股

耀才證券研究部總監植耀輝認為，過去匯金增持以四大行為主，對擴展至其他國企股份不抱太大期望，雖然大市成交回升，氣氛明顯改善，資金有重新流入迹象，但A股近期每天成交徘徊8300億元人民幣左右，未來要觀察A股行情。基於港股今年來落後全球市場，如果外圍沒有特別壞消息，北水再度流入，恒指短期可以上望18,700點。內地即將公布第三季國內生產總值等多項主要經濟數據，植耀輝認為除非數字大幅偏離預期，否則投資者已消化相關因素，後市更應留意有否政策推出穩定經濟。

明報記者