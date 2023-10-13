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匯豐降A股年底目標 潛在升幅仍達最高9%

標籤：經濟

【明報專訊】匯豐調低內地A股展望，因之前對內地經濟復蘇速度太樂觀，而且低估8月和9月外資流出A股的程度，所以將上證綜指、深證綜指和滬深300指數年底目標，分別降5%至8%，至3300、11,000和4000點，但仍然有潛在升幅6%至9%，而且相信前景正改善。

匯豐認同中資股估值已足夠便宜，只是較2020年3月疫情高約10%，但當時內地經濟曾收縮近7%。加上從採購經理指數PMI，以及國慶假期旅遊情况分析，基本因素正改善，包括工業品出廠價格回穩、房地產投資開始見底、去庫存放緩等，意味企業盈利下調周期可能完結，中央亦有更多政策支持樓市，處理地方債務風險，三中全會有望推出改革路線圖等。

預計今年A股企業盈利增10%

還有一個因素是流動性可望改善，雖然今年來內地公募基金發行呆滯，反映投資信心疲弱，但股市和債市回報率差距擴闊，意味股票在資產配置上變得吸引，而且保險獲准投放更多資金於股票，融資融券仍然強勁，反映散戶情緒有改善，所以匯豐看好今年底前A股有望反彈。該行預計今年A股企業盈利增長近10%，明年增長有望加快至15.8%，但仍然略低於市場平均預期17.1%，主要由消費品和原材料行業帶動。

匯豐將公用股評級由減持升至中性，原材料和內房股降至減持，提出四個投資主題，包括被過分拋售的股份，看好陽光電源、三七互娛、美的集團和用友網絡；其次是企業回購股份，統計平均有助未來半年股價，跑贏滬深300指數5個百分點，較看好農業、石油天然氣和機械股；第三是放寬保險資金入市，貴州茅台和福耀玻璃可能受惠；最後是國企改革主題，看好中信建投証券和京滬高鐵。