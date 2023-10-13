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颱風開市或今季諮詢 證券業指未達共識

標籤：經濟

【明報專訊】港股市場受颱風及黑雨等惡劣天氣影響下可維持正常運作，成為港交所（0388）與港府財金官員改善港股市場交易機制的主要目標之一。有本地傳媒報道指出，港交所領導的專責小組各方成員已達共識，建議在惡劣天氣銀行關門下支援資金過戶、支票結算，以配合港股繼續正常運作的建議於今季諮詢市場。有知情人士指各方目標希望在明年中風季、雨季來臨前取得進度，相信短期內開展諮詢。但有本地證券業界組織對相關建議仍甚有保留，認為即使解決部分技術問題，亦可能令經營成本增加，對提升交投料亦無甚幫助。

證券總會憂增經營成本

香港證券及期貨專業總會會長陳志華對本報表示，並不認為證券業界已就惡劣天氣下維持港股交易的議題取得共識，認為涉及不少技術問題有待解決。他指出，目前即使有中大型券商提供電子方式即時過數的選擇，惟相對實物支票隔日結算的選項存在額外成本收費，更何况提升交易的效果存疑。「惡劣天氣停市一年才兩、三次，打工仔角度，一年出多兩、三日糧幫助也不大」。

不過，有知情人士則認為，惡劣天氣停市不單是一年少做兩、三日交易的問題，而是海外主要股市均沒有惡劣天氣停市安排，這樣有損香港作為國際金融中心的形象。何况近年本港與內地股市互聯互通交易愈趨活躍，港股通下北水港股成交佔比已達約一成半，惡劣天氣停市無疑影響內地投資者買賣港股的信心，亦影響外資參與A股市場買賣。

對於有建議惡劣天氣下可考慮只維持北向交易買賣A股，以及期貨、期權衍產品交易，知情人士認為形同將市場割裂並不可行。他指要落實惡劣天氣交易必須先經市場諮詢，若各界希望爭取在明年中前落實方案，料會在短期內開展諮詢。