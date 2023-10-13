moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

UNIQLO母企全年多賺8%至155億 連續3年創新高 受惠大中華區業務帶動

【明報專訊】UNIQLO母企迅銷（6288）公布截至今年8月底止全年業績，純利按年升8.4%至2962億日圓（約155.37億港元），連續3年創新高。集團期內收入升20.2%至27,665億日圓，經營溢利亦增28.2%至3810億日圓；每股末期息增派至165日圓，全年合計派290日圓。以每1日股等如100份香港預託證券計，香港預託證券每份派息1.65日圓。

海外門店擬明年8月底增至1744間

迅銷同時公布截至2024年8月底止全年業績預測，料全年收入將突破3萬億日圓，按年增長10.2%至30,500億日圓，純利為3100億日圓，按年升4.6%；全年每股股息330日圓。集團預期，至明年8月底UNIQLO日本及海外門店將增至800間及1744間、旗下各品牌門店總數將達到3660間。

海外UNIQLO收入首佔整體逾半

日本UNIQLO期內收入為8904億日圓，按年上升9.9%，經營溢利總額為1178億日圓，按年增長9.2%，同店銷售淨額增7.6%。海外UNIQLO全年收入為14,371億日圓，按年升28.5%，首次佔集團總收入逾半；經營溢利亦升43.3%至2269億日圓。

集團表示，全年大中華地區錄得收益及溢利雙雙大幅增長，收入升15.2%至6202億日圓；經營溢利亦升25%至1043億日圓，下半財年業績回升勝預期，帶動全年業績創新高。集團另一品牌GU全年收入按年升20%至2952億日圓，經營溢利亦升56.8%至261億日圓。

GU品牌經營溢利升57%

海外UNIQLO去年收益首次佔集團逾半，迅銷資深執行董事兼首席財務官岡崎健相信，現財年海外UNIQLO分部有望與上年度增長相若，日本UNIQLO亦可保持穩定增長。他又稱，過去集團產品研發以日本為中心，現時將考慮及全球顧客的需求，通過精準把握與分析，開發相應的產品。

被問及中日政府外交關係及貿易變得緊張，迅銷集團董事長、總裁兼CEO柳井正表示，從來沒有為此感到擔憂，相信許多國家正一起為共同繁榮而努力，亦需要珍惜共同努力的理念，為世界和平盡最大努力。

明報記者