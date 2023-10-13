新世界沽新創建 獨立財顧籲股東支持

新創建財顧：條款對股東公平

華富建業推薦建議的理由包括，要約價高於新創建於回顧期間內所有交易日的收市價，並較由回顧期初至最後交易日的平均收市價溢價約30%；新創建股份的流動性比較低，股東難以在不對新創建股價造成向下壓力的情况下於市場上售股；從可比分析的角度而言，要約價屬公平合理，因新創建股份要約的隱含市帳率及市盈率均較可比公司為高等。

華富建業又指出，周大福企業擬於要約結束後要求新創建董事會，考慮除普通股息外，額外派發特別股息，以最大限度地提高新創建的整體派息。至於新創建近年來作出若干投資，以及出售若干非核心資產，華富建業表示，周大福擬新創建應積極主動地推進此戰略，為股東帶來更高的價值。

新百利表示，在過去5年新世界的總借貸及永續資本證券（不包括新創建）持續趨升，自2023財政年度利率開始攀升以來，新世界的利息負擔增加了34億元，現金及銀行結餘於2021年度至2023年度期間減少了74億元。

新世界財顧：符公司減債策略

新百利指出，根據新創建於2023財政年度的盈利及每股股份要約價9.15元計算，現時新創建收益回報為約6%，低於集團擬利用出售事項所得款項清償高於6%的利率之債務。而出售所得相當於2023財年所得股息15倍，令新世界可即時增加現金流及去槓桿，大部分將用作償還借貸及回購債券包括永續債，較收取新創健股息創造更大靈活性，符合公司減債策略。