太平洋航運上季核心業務日均收入跌近六成

期內小靈便型及超靈便型乾散貨船按期租合約對等基準的日均收入，分別為1.02萬美元及1.15萬美元，均按年減少57%。而第四季核心小靈便型及超靈便型乾散貨船已承擔日數中，目前分別已有70%及86%按日均租金1.13萬美元及1.32萬美元獲訂約、租金水平較第三季有所回升。

有客戶推遲合約 貨運租金受壓

Martin Fruergaard指出，在北半球冬季及農曆新年期間市場普遍疲軟的情况下，集團將優化短期訂約以提高明年首季收入。集團明年首季乾散貨船已承擔日數中，目前分別已有29%及33%按日均租金9470美元及1.33萬美元獲訂約。

船隊方面，Martin Fruergaard又稱，按目前計劃，至2025年將有9 艘船交付，包括6艘小靈便型乾散貨船及3艘超大靈便型乾散貨船。他指高企的新建造貨船成本、不確定的新環保法規，以及高利率環境將繼續遏抑新建造乾散貨船訂單。

Martin Fruergaard預期，煤炭及穀物將繼續支撐今年餘下時間的乾散貨需求，鐵礦石需求亦受中國重啟房地產帶動基建投資等因素支持，加上現有及新減碳法規持續落地，加快貨船報廢量增加以引致貨船短缺，故對明年首季業務表現樂觀。