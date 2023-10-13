moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

深圳撐安謀前高層 傳助設晶片設計商

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，日本軟銀集團旗下剛上市的晶片設計公司安謀（美：ARM），其中國合資企業安謀科技（Arm China）有多名前高層在深圳市政府支持下，成立了晶片設計公司博瑞晶芯。消息指，從安謀科技離職的高層，包括研發主管、區域銷售主管及一名政府聯絡員，後者目前是博瑞晶芯的行政總裁。

博瑞晶芯註冊資本80億

根據企業信息查詢平台「企查查」的數據，博瑞晶芯的註冊資本額，由先前的4500萬元人民幣，增至2月的80億元人民幣。新資金來自深圳市南山區國資委擁有的實體，以及兩家總部位於深圳的公司，其背景不明，但兩家公司的地址和控股股東相同。

據稱，已成立兩年半的博瑞晶芯正籌集資金，並招募工程師，包括來自安謀的人才。消息稱，安謀科技在2月解僱約100人，大部分來自研發團隊，當中部分人已轉投博瑞晶芯。知情人士稱，博瑞晶芯也是安謀的主要授權商，並為雲端運算等設計晶片。隨着中美科技戰加劇，一些投資者憂慮安謀的收入可能被博瑞晶芯瓜分。

不過博瑞晶芯在電郵表示，自己是安謀科技的客戶，兩者不存在競爭或利益衝突。根據安謀上市前提供的招股說明書，安謀承認並不控制安謀科技，並面臨失去該企業全部控制權的風險。

此外，《金融時報》引述知情人士稱，由紅杉資本（Sequoia Capital）分拆出的中國創投巨擘紅杉中國（HongShan），在中國經濟增長放緩之際，將投資眼光轉向海外，正鎖定業務以中國市場為主的外國企業，以及由海外華人創辦的公司作為投資目標。據稱，紅杉中國正在歐洲的電動車和電池市場，尋找與其中國投資組合企業具有協同效應的投資機會。

（綜合報道）

[國際金融]