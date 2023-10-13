涼鞋商Birkenstock破底 為美IPO回暖潑冷水

Renaissance Capital資深IPO市場策略師Matthew Kennedy表示，早前部分IPO首日表現強勁，可能吸引了一些熱錢流入部分新股，但由於不少買家在部分新股上市後高追損手，令今次IPO表現較差不足為奇。

美上月IPO數量逾年半最多

上月是美國自去年1月以來，IPO數量最多的一個月，不過新股表現好壞參半。9月IPO集資額最高的是晶片設計公司安謀（Arm）（美：ARM），合共集資52.3億美元；其次是雜貨配送公司Instacart（美：CART）的6.6億美元集資額。截至周三收市，安謀股價較招股價高出7%，而Instacart較招股價低17%。

Birkenstock及其私募股權所有者L Catterton今次合共出售3200萬股，集資14.8億美元。按周三收市價計算，該公司市值75.5億美元，較兩年前被L Catterton及LVMH的Arnault家族投資公司收購多數股權時的49億美元估值大幅上升。有別於很多處於虧損的新上市公司，Birkenstock在截至6月底的9個月內，淨利潤達1.03億歐元（約8.5億港元）。

（綜合報道）

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