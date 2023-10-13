moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

葉創成：跟何超瓊增持信德

【明報專訊】雖然信德集團（0242）於8月30日收市後公布中期業績轉盈為虧，蝕4.24億元，股價於翌日（8月31日）最低跌至1.09元，但隨着信德主席兼董事總經理何超瓊於上月4日開始多次增持，該股過去一個多月股價築底回升，昨日收報1.15元；筆者向來十分樂意與有能力及有誠信的大股東同行，如兩星期前跟郭氏家族買入新地（0016）一樣，昨日亦以1.15元增持信德。

這是筆者第二次在本欄披露買入信德，第一次是今年7月7日在本欄發表題為「『一折價』買信德睇長線」的文章，指市場預期息口在未來一段較長時間處於較高水平（higher for longer），要有買股後價格隨即下跌的心理準備，故除非真的很喜歡該股才會出手，並透露抱着此心態，在7月6日以每股1.21元、較每股資產淨值約11元折讓近九成的「一折價」買入信德。若讀者有訂閱《明報》電子版的話，可以先翻閱該文章作為參考資料。

中期雖虧損 經營淨現金流達4.85億

分析信德是次中期業績的話，雖然帳面虧損4.24億元，但實際並非如此差，若扣除投資物業減值等，虧損已收窄至2.74億元。四大業務方面，地產、運輸、酒店及消閒部門盈利分別達2.23億元、900萬元及600萬元，後兩者均屬虧轉盈，表現其實不差，即使投資業務虧損2.2億元，惟筆者估計，像投資物業減值一樣，部分屬非現金項目，因此集團期內仍錄經營業務所得現金淨值4.85億元。

在筆者看來，信德是次中期業績的最大問題是，截至今年6月底銀行借貸較去年底增加近6億元至166億元，借貸淨額近95億元，受累高息環境，上半年融資成本亦按年倍升至近3億元，但這某程度上亦在市場預期之中，一如在「『一折價』買信德睇長線」的文章所述，筆者期望信德受惠地產、運輸、酒店及消閒業務持續復蘇，帶來經營現金流減債，假如這願景在未來幾年能夠兌現的話，考慮到信德估值目前如此低，日後股價倍升可期，因此筆者昨日亦出手增持。

[葉創成 創富倉]