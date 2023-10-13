創新科技及工業局長孫東參觀大埔創新園 見證3家本地企業把科技融入傳統工業

大埔創新園佔地75公頃，主要客戶為食品製造、媒體服務及時尚產品公司，並涵蓋本地及國際知名品牌。是次訪問包括日清食品、家得路（CATALO）天然健康集團及維特健靈大藥廠於大埔創新園的全新智能生產基地， 孫東局長在香港科技園公司行政總裁黃克強，以及首席企業發展總監姚慶良博士的陪同下，首先到訪日清食品的生產廠房，了解食品企業如何以創新製造整合先進技術。日清食品的全新智能生產線結合機械人技術、智能學習工具及全自動化，可提高產能、減低生產成及提高成品品質，加強整體競爭力。

應用港產科技推動「創新製造」

隨後孫東局長到訪CATALO， 參觀位於大埔創新園醫療用品製造中心（MARS）的健康食品智能生產中心。該中心佔地1萬8千平方呎，是亞洲首個全自動智能生產線。CATALO集團主席及行政總裁陳家偉表示，中心除了配備超過10條智能生產線，能夠每年生產及包裝超過3,200萬盒產品外，還配備8隻貨運機械人及大型六軸機械手，在樓高14米的貨倉內，每小時能自動處理超過200張訂單。他還提及中心內應用到的高科技方案，均由科學園兩間獨角獸初創Smartmore 及Geek+提供，全面應用港產科技於香港品牌及製造上，期望能透過「創新製造」將產品升級，並以香港製造的品牌進軍內地市場。

參觀CATALO後，孫東局長轉而到訪維特健靈大藥廠設於大埔創新園的新型自動化生產線。該全自動智能生產線可以從線上操作及自動監控，與人手生產線相比，部分產能更高出10倍。維特健靈健康產品有限公司董事長陳曦齡博士指出，他們在疫情期間埋首研究出多項新產品，明年將會推出達納米級數以及與個人護理相關的新產品，因此需要引入更多頂尖生產設備，將中藥成分研磨至納米級數，未來也將添加約10條智能生產線， 提升他們的生產力。

探索香港新型工業化發展

總結整個行程，孫東局長表示，很高興來到科技園位於大埔的創新園，並參觀了3家發展十分出色的先進製造企業，他們過去幾年均利用特區政府『再工業化資助計劃』的資助，在政府近年推動新型工業化的政策支持下，取得很好的成績。例如日清食品已成功設置結合機械人技術、智能學習工具及全自動化的智能生產線，CATALO則通過智能生產線，將生產效能提升50%，至於維特健靈也透過智能生產，將部分產品的生產效能提升數倍。目前從事食品、藥品及中醫藥製造領域的企業合共聘請約11,000名員工，並在去年為香港生產總值貢獻接近55億港元，帶動香港經濟發展。今次調研目的是要與業界探索香港下一步如何發展「創新製造」，未來特區政府將繼續支持本地傳統產業，令他們做大做強，將香港品牌發揚光大。